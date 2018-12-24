斯利安：中国叶酸领域最大的生产制造企业

客户简介

北京斯利安药业有限公司是集研发、生产、营销为一体的综合制药企业，是中国叶酸领域最大的生产制造企业，国家高新技术企业。斯利安业务覆盖生殖健康、妇幼保健、骨科、肿瘤、妇科、儿科、老年病等诸多领域，遍及全国26个省340多个城市。斯利安核心品种“斯利安叶酸片” 主要用于预防神经管畸形等出生缺陷，是历时13年耗资2000万美金并经过25万例临床观察所取得的科研成果。该成果目前已被世界上50多个国家采用，并陆续在《柳叶刀》、《新英格兰医学杂志》、《中华医学杂志》、《中华流行病学杂志》等国内外著名的同行评议杂志上发表。“斯利安叶酸片”被中国卫生部作为“十年百项科技成果”重点项目向全国推广，2003年获科技部等部局联合颁发的国家重点新产品证书，并被科技部、商务部等五部委评为“国家重点新产品”。

合作背景

斯利安基于自身长期发展战略，为提升工艺水平、满足业务增长需要，在中关村国家自主创新示范区?北京大兴生物医药产业基地投资建设了大兴分公司，在新厂建设时需要投入大量资金。中关村科技租赁通过直接租赁和售后回租业务，为斯利安新厂建设中的固定资产投资提供了千万级的中长期资金支持，满足了斯利安对中长期资金的需求。通过中关村科技租赁的资金支持，斯利安改变了原有的以短期负债为主的负债结构，获取了中长期资金，中长期负债匹配了新厂的回收期，由此减轻了公司整体的资金压力。随着大兴生产基地的竣工投产，斯利安的产能得到了较大水平的提升，满足了日益增长的销售需求，助力其快速发展，进一步巩固斯利安在行业中的龙头地位。

租赁产品

1. 创投租赁

“创投租赁”是债权融资与股权融资的有机组合，租赁公司以租金和认股权作为投资回报，为处在初创期和成长期的企业提供租赁服务的一种创新形式。创投租赁让经营历史短、信用记录缺乏的企业融资更为容易，避免过早稀释创业团队的权益，适用于处于初创期及成长期的企业，企业需拥有核心技术和知识产权，具备良好的商业模式和广阔的市场前景。

2.直接租赁

“直接租赁”是指租赁公司根据企业选择，购买新设备、新厂房等租赁物，将其出租给企业，租赁期满后租赁物归承租企业所有的一种租赁业务。直接租赁可以降低企业购置厂房、设备自筹资金比例，缓解企业前期资金投入压力，企业可灵活安排租金支付方式，实现客户现金支出与流入匹配，适用于厂房、大型设备购置及技术改造和设备升级的企业，企业需具有一定规模，增长趋势良好，税收和利润等经济效益指标良好。

3.售后回租

“售后回租”是指企业将自有厂房、设备以公允价值出售给租赁公司获取资金，再从租赁公司租回该厂房、设备的一种租赁业务。企业最高可得到设备净值70-80%的融资，有效缓解企业营运资金不足。售后回租适用于拥有大量存量资产（厂房、设备）而流动资金不足的企业，企业需具有一定规模，增长趋势良好，税收和利润等经济效益指标良好。

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(责编：朱江、曹昆)