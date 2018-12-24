国能电池：中国锂电池研发创始团队

客户简介
北京国能电池科技有限公司拥有中国锂电池研发创始团队，是国家认可的32家新能源电池供应商之一，推出磷酸铁锂电池及高能量新型锰酸锂系电池产品，能量密度达到世界先进水平。磷酸铁锂电池是目前国内唯一通过201所认证，可量产的大容量软包装电池，主要技术指标超越美国A123标准；高能量新型锰酸锂系电池比磷酸铁锂产品提高40%能量，达到日系产品世界先进水平。
合作背景
国能电池需扩大产能满足市场需求，但受限于民营企业的体制与银行合作推进较慢。2016年，北京国能电池与中关村科技租赁开展首次业务合作，产能大幅提升，全年收入达13亿元，相比2015年收入水平翻三翻。国能电池具有高性能锂离子电池生产线六条，可实现年产20亿安时产能。产品长寿命软包装磷酸铁锂离子电池具有全球领先的优异性能。2017年项目全部建成后，可年产33亿安时生产能力，实现销售200亿人民币，迅速成长为国内动力电池主要供应商之一。2017年，国能电池荣获中国环境报2017年度绿色企业管理奖。
租赁产品
售后回租
“售后回租”是指企业将自有厂房、设备以公允价值出售给租赁公司获取资金，再从租赁公司租回该厂房、设备的一种租赁业务。企业最高可得到设备净值70-80%的融资，有效缓解企业营运资金不足。售后回租适用于拥有大量存量资产（厂房、设备）而流动资金不足的企业，企业需具有一定规模，增长趋势良好，税收和利润等经济效益指标良好。
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