中关村科技租赁总经理何融峰谈新租赁的产生、特点极其未来发展规划

主持人：肖旺 中国融资租赁研究院秘书长

何融峰 中关村科技租赁有限公司总经理

主持人：

欢迎各位做客人民网，一起来聊一聊新租赁。

到底什么是新租赁？新租赁和传统租赁又有什么区别？为什么中关村科技租赁在这六年的实践中间能够找到新租赁来支持民营中小企业这条道路，有请何总谈一谈。

何融峰：

各位网友上午好！新租赁产生于中关村，我认为有两个原因。第一，国家大力支持民营经济的发展，北京市全力打造全国科技创新中心，应该来说这是时代的呼唤。第二，市场的需求。新时代产生了新经济，新经济催生了大量的科技性中小企业。科技性中小企业由于三高一轻的特点，很难得到传统金融机构的支持。新租赁通过金融创新，很好地解决了科技性中小企业融资难融资贵的问题。

什么是新租赁呢？我想，新租赁是一种创新的融资租赁的服务模式，定位是为科技性中小企业提供更高效的金融服务和设备租赁方案。与传统租赁相比，它具有新理念、新产品、新模式、新技术等特点。

具体来说，新理念，就是新租赁用投行思维代替传统银行的债券思维，我们更多的是关注客户的成长性及创造现金流的能力，而弱化对客户担保、抵押及盈利性的要求。通过六年的时间，我们构筑一个针对科技型中小企业的三维评价模式，具体来说主要是从客户的市场前景、管理团队的能力、产品技术创新能力、公司治理能力、资本市场的评价，以及关键评价指标等角度来评价客户的成长性，这是第一点。

第二点，新产品。中关村租赁能够对产业链有深度的研究，根据客户的商业模式以及现金流的特点，有针对性的为其量身订做租赁产品，这是第二点。比如，我们根据科技性企业平台化的特点，围绕核心企业，围绕核心企业上下游开发了融资租赁产品，为核心企业上下游提供融资服务。我们根据科技性企业服务化的特点，开发了风险租赁的产品，促进新产品的销售。我们根据科技型企业轻资产运营的特点，开发了“租赁+投资”这样一种模式，帮助客户实现轻资产运营。

第三个特点，主要体现在新模式。中关村科技租赁通过“租赁+投资”、“租赁+服务”，为客户提供综合化的金融服务解决方案。

第四点，新技术，我们针对小微企业小额、分散、高频的特点，我们充分利用了互联网技术、大数据技术以及物联网的技术，构筑了一个线上的智能化的服务平台，极大提高了金融的效率。

主持人：

租赁行业确实是跟实体经济、时代背景是紧密相连的。当前的租赁公司累计已经有一万多家，但是真正研究新时代背景下新经济发展这样的企业还不多，在过去几年中，大家也都挺关注中关村科技租赁的，前来学习交流的租赁公司也不少，但是真正要在实践中去将新经济、新租赁的理念结合起来，还是有一定的难度。如何去结合融资租赁基本的原理，结合时代的特点、结合新经济发展的特点？何总，您是如何看待这个问题的？

何融峰：

刚才主持人提的这个问题，我是这么来思考的。第一点，就租赁业来说，首先要精准定位。目前，实际上新经济催生了大量的科技性中小企业，也就是市场需求发生了变化，原来的租赁更多的是服务2%的客户，实际上还有98%的客户没有得到服务。我们认为，各个租赁公司要根据市场新的需求和自身的资源禀赋来精准地进行自己的一个客户定位，这是第一点。不要像原来那样，原来的租赁公司定位为上市公司、国有企业、大型企业集团，大量的中小企业，包括小微企业，根本得不到金融公司的支持，也得不到租赁公司的支持。

第二点，租赁公司未来要走专业发展之路。从客户的市场开发，要研究行业里面的产业链、价值链，包括风险管理、市场管理以及客户服务，建立专业化的团队，来履行自己的价值，增强自己的竞争优势，实际上也是提升客户的价值。

第三点，要创新发展，要从风控理念、产品、模式，包括现在要借助新的技术，对租赁来进行创新，我觉得主要是要从这三个层面来进行努力。

主持人：

在过去六年中，何总一直在进行新租赁方面的探索，在未来，何总有什么规划？

何融峰：

第一，深化4+X的战略布局，在每一个领域里面、每一个产业里面构筑大中小的一个产业生态，这是第一点。

第二，希望在未来三年时间，继续投入大概将近180个亿，新增超过500家科技性中小企业，整个公司服务企业总数达到超过一千家。

第三，希望在未来要加大对技术的投入，建立新租赁这样一种模式，也就是智能化赋能更多的中小企业。

第四，跟租赁业同行，把这个模式复制到全国的高新区，因为我们还是定义为服务高新企业，让更多的科技性企业享受到新租赁的服务。

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(责编：朱江、曹昆)