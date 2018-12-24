北京扬德环境黄朝华、北京亿华通张国强分享新租赁支持过程

主持人：肖旺 中国融资租赁研究院秘书长

黄朝华 北京扬德环境科技股份有限公司董事长

张国强 北京亿华通科技股份有限公司董事长

主持人：

中关村租赁在过去六年中扶持了480多家科技型中小企业，其中90%的企业处于创业初期阶段，融资难题是必须要跨越的一座高山。北京扬德环境科技有限公司是中关村科技租赁的第一个客户

在过去六年中，中关村科技租赁支持扬德环境签署了17笔合同，累计支持的资金将近2.54个亿，在最开始的时候，黄总，您面临的是哪些融资的难题？又如何得到中关村科技租赁的关注，能够建立合作的关系？

黄朝华：

大家好。主持人这个问题其实勾起了我们创业过程中的不少酸甜苦辣的回忆。扬德环境是2007年在北京成立的，直到我们有幸与中关村科技租赁握手的2013年为止的话，其实我们发展时间也不算太短了。当时在发展的过程中，当然也有其他自身的原因。发展速度慢确实也跟融资难有直接的关系。从2013年，我们和中关村科技租赁握手，成为它的001号客户以来，我们感觉到过去在融资，在发展过程中遇到的若干困难，都得到了一一化解。

比如说融资的担保难，通过融资租赁的支持，我们在担保上的困难得以解决。再比如说，融资的期限，以往通常金融机构，特别是给中小民营企业贷款的时候，往往很难与我们企业投资项目未来的现金流相匹配，往往融资期限偏短，这样在一定程度上也会加剧企业短债长投的现象。我们和中关村科技租赁合作当中，深刻感受到了他们这个团队特别注重对我们的投资项目未来的现金流的一个测算。紧紧围绕企业项目投资未来现金流和企业自身的特点，设计出一个与企业项目相匹配的期限结构。所以，我们从中关村科技租赁获得的借款期限，通常在三到五年，甚至还可以更长，这样也是解决了融资期限过短的困难。

第三，对于融资来说，我觉得融资贵也确实是一个很直接的问题。中关村科技租赁在给我们贷款支持的过程当中，尽可能降低了企业的融资成本，特别是在去杠杆的大背景下，资金成本确实是普遍有所提高，但是我们从中关村科技租赁获得的借款，特别是在2018年，我们并没有比去年成本上升，这一点应该说是区别于其他的金融同行，给我们印象非常深刻，也是我们非常感谢的。

还有一点，效率的问题。毕竟中小民营企业没有强大的信用背景，通常给中小企业做贷款，做租赁的时候，其实审查的周期是比较长的，有它客观的合理性。如果我是一个大型的央企，我资信特别强，大家抢着跟你放款，怎么可能半年、一年才给你放下款呢？但是作为中关村科技租赁在跟我们合作当中，这17笔，我们总体感觉都是效率非常高，其中特别是，有的时候急企业之所急，期限从提出申请到实际资金到账，只有三周左右的时间，我们通常在一个月左右的时间，这一点，因为我也曾经在金融机构工作过，也和不少的金融机构合作过，要做到这个效率，急企业之所急是非常难的。

再一个，企业，尤其是中小民营企业，它的发展过程当中，其实实时在面对市场的变化，要实时创新的。但是这种创新往往和金融机构的支持之间是有一道鸿沟的。因为要创新就意味着有风险，我们自己也做风险的把握。作为金融机构来说，愿意贷款已经成熟的、已经有很好的现金流项目。我们扬德环境是国内领先的一个瓦斯发电企业，最初我们双方的合作是在瓦斯发电行业，但是后来我们决心进入其他分布式能源的领域，比如说屋顶的分布式光伏，还有天然气的分布式能源，甚至还有分散式风电。在我们进入分布式光伏和天然气分布式能源这两个新领域的过程当中，都是中关村科技租赁首先支持了我们。这一点其实是要有魄力，但是我觉得他们也不是简单的说大胆有魄力，而是基于对扬德环境的管理团队和扬德环境历史业务的一个长期的把握，所以，他们在关键时刻能够给予支持。在这一点上，我感觉就像一家投行，就像一个PE机构，因为通常债权机构是“不见兔子不撒鹰的”，如果第一个光伏项目，第一个天然气项目，它并不能肯定扬德环境能不能做好。但是它基于长期的跟我们以往在其他领域的合作，觉得管理团队是可以把控相关的风险，所以支持扬德环境创新方面，我认为中关村科技租赁理念是新的，魄力是足的，实际效果是非常好的。

扬德环境在中关村科技租赁支持下，我们从第一笔，2013年，001号合同，到现在累计17笔，扬德环境从当时只有3个瓦斯发电站，到现在我们瓦斯电站、光伏电站、天然气分布式能源等等分布式能源项目一共已经有将近50个，我们从最初的销售收入只有二千来万，到现在有将近二个亿，从当时我们刚刚合作的净利润只有一千来万，到现在净利润已经五千多万，今年的增长还不错。从原来单一的一个领域，到现在成为一个国内分布式能源的一个龙头企业。我觉得这个过程当中，离不开中关村科技租赁对我们的大力支持，是中关村科技租赁在背后推动像我们扬德环境这样中小民营企业在创业过程中不断地去创新，不断地去抢占新的市场机遇，所以我对于中关村科技租赁对我们的支持，确实是发自内心的非常感谢。如果中国多一些像中关村科技租赁这样的理念新、效率高，一心一意为了企业的发展去携手共筑这样的金融机构的话，我感觉中小企业的融资难是可以在很大程度上得到缓解和解决的。

同时，双方的合作当中，我觉得也是产生了比较好的社会价值、社会效益。因为扬德环境是一家典型的社会效益和环保效益大于经济效益（的企业），通过五年来的合作，我们到去年，创造了碳减排量达到400万吨以上，相当于植树造林160万亩，每年节省的标煤在30万吨以上。这样一份贡献，我们更认为是一种荣誉，我觉得这个荣誉既要归结于我们团队，但更要归结于类似于像中关村科技租赁这样的不遗余力支持中小科技型企业发展金融机构的支持。没有他们的支持，其实我们不可能从一个净资产不到一个亿，当时只有七千来万的净资产，到现在我们净资产达到六个多亿，在新三板创新层上，我们也成了一家比较有特色的、健康发展的比较好的、有发展势头的企业。我也想借这个机会，对中关村科技租赁，对于扬德环境这样的中小的科技型企业给予支持，我们表示深深地感谢。期待中国有更多的像中关村科技租赁这样的金融机构不断地诞生，不断地为中国的民营企业，特别是中国的民营中小科技型企业提供支持。谢谢。

主持人：

确实，新租赁为科技型的民营中小企业插上的腾飞翅膀，让他们轻装前行。随着北京冬奥会的来临，北京亿华通科技有限公司获得了越来越多的发展机会，在这么多年的发展过程中间，亿华通动力科技有限公司也碰到了很多问题，和中关村科技租赁也建立了良好的互动关系，有请张董事长谈一谈您的体会？

张国强：

各位网友上午好！我是亿华通的张国强，首先感谢主持人，感谢人民网邀请我参加今天上午的讨论，非常荣幸。第二，我也借今天这样的机会，感谢中关村科技租赁多年来对亿华通的发展作出的重大贡献。

今天上午讨论的主题是新租赁赋能民营中小企业，恰恰好，我觉得亿华通公司就是典型的民营科技型中小企业，我们是2004年成立，是清华大学孵化的国内现在规模最大的氢燃料电池发动机科技+产业化的一个民营的高科技公司。过去14年，我个人认为，如果说成绩的话，我们把一个全新技术从清华大学的实验室搬到了我们现在全自动的大规模的生产线上，在这个过程中，中关村科技租赁可以说起到了功不可没的作用。

为什么这样讲呢？我们在前年，因为这个技术已经成熟了，要大规模产业化。就在燃料电池发动机生产线投入上，作为一个科技类的企业，说实在话，我们是投不起的。当时我们也找了很多金融机构去沟通和谈，但是其他的金融机构都有顾虑。第一，觉得我们这个企业太小了，大家也了解，大多数创业型的民营企业是轻资产的，没有所谓的抵押和资产担保。第二，我们要投的生产线，当时在全国是没有的，我们是做的国内的第一条生产线。所以，其他的金融机构认为这是有风险的。因为我们也是中关村企业，有幸当时找到了何总，到何总办公室，给何总介绍了我们的产品，介绍了我们的生产线。何总当时对我们的项目非常重视，亲自带队，三次到我们公司去调研，我记得应该是在短短一个月的时间之内，就给了我们一个明确的答复，是愿意支持我们做这件事情。所以，在何总的支持下，在中关村科技租赁的支持下，我们用了一年的时间，建成国内第一条年产2000台燃料电池发电机自动化生产线，填补了我们国内的空白。所以，为我们企业的发展下一步大规模产业发展打下了一个非常好的基础。

在我刚才讲的小故事里面就很好体现了今天这个主题：新租赁，说实在话，让传统的金融租赁企业做我们这样的事情，我们自己都不敢想，但是正是因为有了像中关村科技租赁这样的企业，能够开拓进取，用新的眼光去看待租赁这个传统的行业，才为我们的发展打下了这么好的一个基础，让我们抢占了现在的市场先机。所以，我也像刚才黄总讲的，我们也希望国内更多的金融机构能够像中关村科技租赁一样，放眼未来，前瞻性的为我们这样的中小科技型企业提供我们所需要的科技金融服务，谢谢。

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