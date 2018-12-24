浙江大学融资租赁研究中心理事长程东跃交流业内对待新租赁的看法

主持人：肖旺 中国融资租赁研究院秘书长

程东跃 中国融资租赁（西湖）论坛执行主席 浙江大学融资租赁研究中心理事长

主持人：

民营的科技中小企业有着“三高一轻”的特点，新租赁能够让民营中小的科技型企业轻装前行，作为一个资深的租赁专家，程东跃先生在租赁行业耕耘了20多年，对新租赁有什么看法？

程东跃：

第一点，我首先肯定中关村科技租赁从成立以来六年，始终坚守在对中小科创企业，尤其是民营中小科创企业的大力支持，坚守中小科创企业为它的目标客户，坚守了它的主业，这一点是非常难能可贵的。在当前来讲，一方面我们讲融资租赁公司现在全国有那么多，一万多家，真正去能够服务于中小民营企业，或者说尤其是民营的中小科创企业、科技型企业这一类的公司，做这类业务的公司是屈指可数。而中关村（科技租赁）在这一点上，已经在全国行业内形成的它的品牌，树立了它的品牌。所以，我们经常讲，现在行业内经常讲到，中关村模式，中关村租赁模式。

刚才中关村科技租赁的何总以及扬德环境、亿华通两位董事长讲到关于与中关村科技租赁的合作经历，尤其是“我觉得很荣幸的作为在中关村科技租赁第一个客户，001”，就是何总说的，刚才给我们介绍001，我当时还没有反映过来，后来明白了001。这一点是值得肯定。

谈到新租赁这个概念，新租赁，新在哪里？我们通常说，对融资租赁的理解，就是（通过）融物实现融资的目的。对中国而言，从租赁发展史上来讲，一直没有跳出所谓租赁的重心，融资租赁的重心是在融资上面。因为这样的理念、这样的模式、格局，容易把融资租赁和其他金融机构，尤其是银行信贷，在一个平台上去竞争。所以，造成了我们很多租赁公司在经营的发展过程当中可持续、健康发展这一点上碰到了一些迷惑，或者陷入某种困局。在这一点上，我要说的第二点，第一点的基础上讲了第二点，就是说新租赁，到底新在哪里？刚才何总以及两位公司的老总提到了这些，谈到了一些过程中的问题。我觉得新租赁，中关村的新租赁的内涵，不是说我就是简单的给你钱，我赚取息差，一融了之。我们经常用一句俗语“熊瞎子掰玉米棒，掰一个丢一个”，而是对客户来讲是全方位的服务。我们说，如果更具体讲，就是引导和推动。第二，组合服务，贴身地给目标客户提出一揽子的解决方案。第三，提升大家对租赁的认识和租赁的功能，与客户共同成长。概括起来讲，一个是引导和支持，就是推动。二是组合的服务，三是共同提升和成长。这有区别于我们说长期，从80年代开始，我们长期把融资租赁就简单地定义在融资上面，也就是我前面说的把融资租赁简单定义在“融资”，重心放在“融资”上，而租赁的功能，租赁的其他的重要功能，比如刚才黄总谈到一个问题，中关村科技租赁，可以贴身研究你的模式，测算你未来的现金流，你的成长性，它的租赁安排就是在期限匹配上，根据你未来的业务发展、现金流等等这些因素量身订做，安排你的期限和还款的租金款、回笼的安排。也就是说是和期限匹配的。

刚才讲到银行，一般来讲，对科创型的，特别是初创的企业，往往是望而生畏，而大部分租赁公司对中小企业、民营中小企业、民营的科技性企业，可能更加的是不敢碰，不敢去做。因为这可能对我们企业了解，深入研究，不愿意多花精力，傍大款，就是傍大户，傍优质企业，高端的大型国企、大型的行业龙头企业等等。但是，这些容易导致租赁公司跟银行在抢市场、抢客户。所以，在这一点上，我认为中关村租赁何总提出“新租赁”这个概念的“新”字，就是新在你对客户的引导和推动，是它的发展引导和推动；新在你的组合的服务上；新在你充分发挥租赁的功能，与客户同增长，共同提升。所以，我对新租赁，何总介绍的新租赁，我感觉在这个行业发展到现在的背景下面提出来，是非常值得我们去深思，非常值得我们众多的租赁公司去借鉴。

主持人：

租赁行业已经发展了将近40年了，在这40年中产生了很多探索，形成了租赁的模式。我们觉得任何一种模式，它的形成肯定是经过了一定客户的积累，一定经验的总结。回过头，我们再看看20年前，当时程总在任浙江金融租赁总经理的时候，通过浙租的模式来扶持当地的企业发展，也是结合租赁公司自身的天然禀赋，也结合它所处的区域特点和时代的特点，我们也请程总，聊一聊在20年前是如何根据你所处的环境，怎么样来研究业务创新的模式，进而形成一种租赁的模式，引导整个租赁行业的发展？

程东跃：

首先，中关村租赁模式，于我而言，从去年开始，我一直在关注中关村的租赁模式。有一种感觉是什么呢？一种亲切感。就是说，我们中关村租赁模式，又让我回想到以前在耕耘浙江经济这块土壤上面，我们做的一些事情。当时国家五部委通过考察，下了一个浙租模式的定义。浙租模式，当然它有它的自身特点，当时的环境下，大家也知道，浙江也是一开始是乡镇企业比较发达的地方，后来改制以后变为民营企业，也是民营经济最发达的地区。在浙江要开展租赁业务，你就避不开，要么就不做业务，要做业务，你面对的主要市场，主要客户就是民营企业，而且我们去看，它就是民营中小企业。

我们当时做这些东西，说实在的，我为什么刚才深有感触的说何总提到新租赁的概念，当时浙租没有人做到这么全面，提升到这么（高的）高度。至少，我们和客户密切地合作，比如说我们说融资租赁，如果把融资放在核心的位置上，就一用了之，给钱，赚点息差，赚点服务费这些。怎么跟企业共成长？我举个例子，浙江当时在绍兴轻纺业非常的发达，大家知道有一个轻纺城，就在绍兴这块土壤上，有上千家的纺织印染企业，大大小小的。简单一个过程，他们用的设备，最早是国产的一些设备，（后来）用的是台湾的、韩国，后来用的是日本的、德国的。也就是说这个过程，它的设备在不断地更新，也是市场倒逼它必须要更新，否则你跟不上市场的竞争节拍。在这个过程中，租赁公司能够去发挥它的作用。当时我们做行业研究也好，对社会研究也好，选型也好，我们给企业是提供咨询服务的。也就是说，我们当时专门有团队，就是研究这个行业的设备，以及它的价格。所以，很多企业在商务谈判上，或者在设备选型上，需要你给他咨询，需要你给他这方面的服务，甚至让你参与他的商业谈判。而我们租赁公司一般不参与客户的商业谈判，但是他邀请你参加，帮他来把关。当然，现在的新经济下，新形势下，北京又是一个全国的科创中心，这是毫无疑问的，是引领全国科创的核心。

在这一点上，我刚才听何总讲了，在风控理念上、风控手段上，或者说对客户的了解这方面，我们的租赁公司因为信息的不对称，包括财务信息和非财务信息的不对称，所以在中小企业，或者说民营中小企业这些客户前面望而生畏，不敢越雷池一步，因为没有研究，没有认识，也没有手段。所以，我刚才听到何总讲到服务的提升，手段的提升，运用现代技术手段、科技手段，比如说大数据、云计算、互联网、人工智能，或者说区块链，我觉得中关村都在做这些事情。这是非常之关键。我认为，我们如果说用传统的理念、传统的概念收集财务信息，再去了解一些行业的信息，远远不够了。所以，运用现代的科技手段，更能够穿透式的了解客户的真实的状况和未来的成长性以及未来真实的需求。所以，中关村（科技租赁）在这个方面，甚至包括了在风控手段上，用现代的科技手段来建模，运用一些新的方法，能够穿透式的了解客户，了解行业，能够给客户提供贴身服务。我倍感亲切，也倍感感激，倍感对何总这一模式的提升发展对行业的贡献，非常感谢。

主持人：

整个租赁行业，如果大家来学习新租赁，在实践中间去实践新租赁，会面临什么样的困难，或者解决这个问题？因为行业确实也是到了一个需要脱胎换骨的阶段，新租赁确实又是个发展方向。程总，您是怎样看待这个问题的？

程东跃：

我认为学一种模式也好，学一种方法手段也好，我觉得首先是自己理念上要搞清楚，自己的观念、自己的理念，一定要有一种敢于打破原有的一种格局束缚，原有的一种观念的束缚，沉下心来认真研究中关村（科技租赁）的模式。因为中关村租赁定位于中关村或者北京的创业阶段的科技中小企业。同样，这个理念是可以运用到我们现在党中央和国务院非常关注的，如何支持民营经济的发展。最近一系列的政策信号，一些方法，怎么样来鼓励民营经济的发展？民营经济大量的都是中小企业，所以，我觉得中关村租赁这个理念能学到，沉下心来做这个事情的话，我觉得这个领域是非常宽广的。因为我们现在租赁公司很多碰到一个问题，就是资产荒。好的企业很少，其实刚才何总讲到，可能98%的中小企业没有得到金融服务，你是做的可能2%，那么大的一个空间，那么大的一块业务，我们的租赁公司是完全可以去探索和做这些。我认为租赁公司，当然各自的租赁公司定位不同。但是，我觉得大部分的租赁公司，如果忽视了中小企业这个市场，我认为可能对很多租赁公司的可持续健康发展是难题，到时候会迷失方向。所以，今天讨论会也好，座谈会也好，中关村科技租赁模式，我认为应该尽力推广和宣传，浙租模式早已经过去了。中关村科技租赁模式对于推广宣传，对于租赁公司如何服务于中小企业，特别是民营的中小企业，如何服务于实体经济来讲，应该是大有作为。

（注：此文属于人民网登载的广告信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：朱江、曹昆)