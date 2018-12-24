北京扬德环境黄朝华、北京亿华通张国强畅谈创业体会

主持人：肖旺 中国融资租赁研究院秘书长

黄朝华 北京扬德环境科技股份有限公司董事长

张国强 北京亿华通科技股份有限公司董事长

主持人：

两位老总作为民营科技性企业的创业者，在艰难创业过程中，确实也得到了科技租赁的支持和帮助。作为科技企业的创业者，你们对于全国的民营科技中小企业的创业者有什么体会（要分享）？

黄朝华：

首先，我觉得创业这条道路确实是很艰难的，所有创业者都有共同的感受。但是，我觉得这些年来，创业者总体的环境是在不断地改善。我们企业创业过程当中，一方面有类似于像中关村科技租赁这样的金融机构，不断地用创新的思维来服务于民营的中小科技型企业的发展。另一方面，作为我们创业者本身，我们也要积极地去寻求这样一种有创新思维的金融机构，主动去对接，它也未必能找到我们，但是我们在创业过程当中，往往创业者更多的关注于自身的业务。当然这是前提，做好自己的业务，培养好自己的团队，寻求好的发展方向，这是非常重要的。但是，与此同时，我觉得我们也要关注这个，多少学习和了解，关注金融行业。第二，为自身的发展去寻求不同的金融资源来对接好，来支持我们自身的发展。所以，它是一个双向的努力。就像人谈恋爱一样，像中关村科技租赁，实际上是一个美女，但是她到底在哪里呢？由于我们扬德环境在中关村海淀园区，所以我们有这样便利条件。但是，不见得所有的中小民营企业都有这样好的条件。它可能和中关村科技租赁的距离会比较远，所以这方面我觉得站在我们创业者的角度来说，可能我们也要积极地去寻求和发现这样一些可能建立良好的长期服务的合作关系的金融机构。通过这样一种努力，我觉得可以为我们自身发展插上金融的翅膀。从我们自身感受来说，扬德环境的发展，在过去这些年里面，不仅得到了融资租赁机构，特别是中关村科技租赁这样大力支持，我们也获得了其他一些股权投资和债券投资的支持，这样就可以不断推动和支持工作在新的业务领域不断地拓展。所以，我想核心的说一点，一方面我们要感谢这样一个时代，感谢像中关村科技租赁这样一个不断探索创新的金融机构，同时给我们自己也提出了更高的要求。我们也要积极去学习和跟上这样一个金融新的发展。谢谢。

主持人：

黄总提出来新的时代给了科技创业者更多的机会，又诞生了像新租赁、诞生了像中关村科技租赁这样不断创新的金融机构，来给科技创新企业提供服务。作为科技创新企业，作为科技创业者，也要主动和创新型金融机构来进行了解。作为亿华通的创始人，您是如何看待租赁对于企业的一些创新发展的作用？也希望您对金融机构，对金融创新提出一些怎样的期望？

张国强：

首先，我非常认同黄总刚才讲的，创业毋庸置疑是一个艰难的过程，所以也是希望社会各界，特别是包括金融机构，能够给创业者提供一个更好的金融方面的服务，给我们一个更宽松的发展环境。

第二，我也强调一下，像我们这样离开校门开始创业的创业者，其实是在金融方面，特别是在投融资方面的支持是欠缺的。所以，第二句话想说，创业的过程也是一个不断学习的过程。这里面很重要的一点就是要学会像中关村科技租赁这样的企业，包括租赁行业，包括金融行业，包括投行，如何打交道，如何听懂他们的语言和他们的关注点，如何和他们成为伙伴，战略级的伙伴。比如说，我当年创业的前几年，非常自豪地跟大家说，我们公司没有外债，没有贷款，很多年是非常自豪的。但是后来在一次培训过程中，一位老师跟我讲，一个企业的成功的一个方面是你的信用有多高，这个信用，不是说你没有贷款就有信用了。恰恰你没有使用融资手段，你的信用是零。只有不断地积累在融资的方面，或者金融方面的一些经历，你的信用额度才会特别高。我们家企业当年第一笔贷款是200万，当时做起来。到现在为止，中关村租赁光给我们在生产线的投入已经超过1个亿了。所以这一方面，作为创业者，我也是认为应该增强自己在金融方面的学习，提升自己在这方面的能力，会对我们企业的发展有很好的助推的作用。谢谢。

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