“新租赁赋能民营中小企业”访谈嘉宾寄语新租赁

主持人：肖旺 中国融资租赁研究院秘书长

何融峰 中关村科技租赁有限公司总经理

黄朝华 北京扬德环境科技股份有限公司董事长

张国强 北京亿华通科技股份有限公司董事长

程东跃 中国融资租赁（西湖）论坛执行主席 浙江大学融资租赁研究中心理事长

主持人：

中关村产业园有将近三万多家的民营科技型中小企业，中关村科技租赁在中关村产业园里面探索新租赁来支持新经济，支持民营中小科技型企业，在全国有很多的高新创业园区，也有成千上万的民营中小企业的创业者，特别是科技型企业的创业者，大家也需要得到新租赁的支持。在这方面，我们请各位嘉宾对于新租赁提出一些新的希望。首先请程总谈一谈。

程东跃：

我们期待着中关村租赁、科技租赁能够在更大范围内，能够在这方面发挥服务于中小企业的发展（的作用）。我这里还想讲几点，融资租赁本身是链接金融，包括资本市场、资金市场与实体经济的中介，租赁的功能本身的禀赋就是服务实体经济，源于实体经济，服务实体经济，实体经济当中占据大比例的、大部分的是中小企业，包括民营的中小企业，所以在这块上面，我还是说，中关村租赁服务于民营中小科创企业，应该说做得非常成功。

第二个方面，我突然想到，上次我和何总聊，包括谈到风控等等，因为很多种小公司不愿意做中小企业，它的一大原因，除了我们说理念上、管理上、研究上、深度上都不够，还有一大原因，就是认为风险高，风险很大。但是，中关村租赁的实践结果，

这个数据可以证明在风控手段上，在模式上面，在主动服务管理上面，实际上是用简单一个数据可以证明这一点。

第三点，何总提出的新租赁的概念。也就是说以创新的思维，在新理念、新产品、新技术、新模式这“四新”上面，深度去开发，深度去耕耘，提升我们租赁服务实体经济的功能。同时，也希望更多的租赁公司能够去学我们中关村租赁，服务中小科技、民营中小科技企业的这种理念，敢于第一个螃蟹的人，敢于服务于中小企业。希望更多的租赁公司能够参与到这里面，服务于实体经济，服务于中小企业。

黄朝华：

确实非常感谢有今天这样一个机会，让我们这些中小民营企业借这个机会能够对像中关村科技租赁这样一种创新型的金融机构，对民营企业创业过程当中遇到的融资难的问题，作出的巨大贡献，我们有这样一个机会来表达我们的感谢。我觉得非常难得。我想，最后补充一句，民营企业的融资千难万难，但是关键还是在于像中关村科技租赁这样一批理念创新，特别是行动力、执行力特别强（的机构的支持），否则的话，说一千道一万，到最后都不见得受到特别好的成效。我感觉在跟中关村租赁将近6年来的交往过程中，以何总为领头人这样一个团队，实际上他们始终没有忘记他们的初心。我多少年前见到他的时候，他说中关村科技租赁的核心是要服务于中关村的高科技的民营中小企业。这些年过去以后，我们看到中关村科技租赁已经今非昔比了，它的实力、它的管理团队都得以发展，但是它初心始终未改，它也抵制住了各种诱惑，因为现在知道公司品牌的慕名而来的合作伙伴，我相信有多少的企业，包括很多大型企业都愿意来跟他合作，但是他抵制住诱惑，没有放弃大批量的更多的这样一些中小的科技性企业，我觉得特别难得。所以，解决民营企业的融资难，关键还是在于行动。谢谢。

张国强：

对于我们这样创业者，要多动脑筋，多条腿走，找到更多的新的融资方式。会为我们的发展插上翅膀。谢谢。

何融峰：

希望新租赁能够赋能更多的科技型中小企业成长，帮助他们成长，助推国家新经济的发展，实现更多创业者的梦想。谢谢大家。

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