原标题：土地经营权入股有利于农民增收

24日，农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部委发布指导意见，要求各地稳妥开展土地经营权入股发展农业产业化经营试点工作，促进乡村振兴。

有网民表示，这项改革可以提高土地配置和利用效益，有利于发展规模化农业生产，增加农民财产性收入，可谓一举多得。未来的试点工作应积极稳妥、循序渐进地加以推进，确保规范操作，防范风险，既要推动农业产业化经营，也要维护好农民利益。

“要让更多农民更直观地看到利益保障，意识到土地经营权入股能提高家庭收入，对吸收土地经营权入股的合作社和企业要求也相对更高，管理也要跟上，如果还像原来一样小户生产，规模经营的优势体现不出来，或者不能实现产业链增值，那对农民的吸引力就会不足。”网民“农商会”说。

此次出台的意见明确，土地经营权入股发展农业产业化经营的基本原则提出四方面要求，即落实“三权分置”，严守政策底线；遵循市场规律，发挥政府作用；因地制宜推进，循序渐进发展；强化风险管控，维护农民利益，包括要求土地经营权入股期限不能超过土地承包剩余期限，入股的土地不能改变土地性质和用途，不能降低耕地的基础地力，严禁入股土地“非农化”。鼓励有条件的地方探索建立土地经营权入股风险防范制度。鼓励实行“保底收益+按股分红”，让农民特别是贫困户在土地经营权入股中有稳定收益。

网民“王乐君”表示，“要加强跟踪研究，完善规则，规范操作，特别要围绕风险防范、收益分配等，不断建立规范制度，为复制和推广打下基础。政府除了指导跟踪以外，还要在发展主导产业上加强扶持，做出品牌，做强产业，这是土地入股能够往前走得更远的关键。”（记者 曾德金）

(责编：杨曦、仝宗莉)