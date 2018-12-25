原标题：社科院：预计今年GDP增速6.6%左右

24日，中国社科院经济学部、中国社科院科研局、中国社科院数量经济与技术经济研究所与社会科学文献出版社共同举办“2019年《经济蓝皮书》发布暨中国经济形势报告会”。

蓝皮书指出，2018年，我国经济发展基本平稳，延续健康发展态势。2018年上半年中国经济增长6.8%，连续12个季度稳定运行在6.7%-6.9%的中高速区间。预计2018年中国经济增长6.6%左右，经济运行继续保持在合理区间，延续总体平稳的健康发展态势。

展望2019年，蓝皮书指出，2019年我国投资趋于合理和稳定，消费形势相对乐观。投资方面，有利因素一是国家稳定投资、保持投资增长的意愿加强；二是我国基础设施投资领域仍然较大；三是房地产投资趋于合理和稳定；四是推动合理有效的投资初见成效。消费方面，一是教育、娱乐等高端消费增速明显，将进一步促进经济结构的调整，推动经济向高质量发展，并为未来经济的平稳运行提供保证；二是2018年下半年实施的个税改革方案，将增强居民消费能力；三是消费体制机制的完善进一步激发居民消费潜力；四是服务消费持续体制扩容。随着一系列促消费政策的实施，消费增速将持续平稳运行，并对经济增长形成重要支撑。

国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群指出，尽管2018年由于内外因素交织，导致了一些短期变化，经济下行压力比较明显，但是只要在“稳”和“进”两方面做好工作，2019年中国经济一定会呈现稳中向好的发展态势。中央经济工作会议安排了宏观政策、结构政策和社会政策来稳增长。这些政策效果在2019年会比较显著地表现出来。中国经济有望从2019年开始进入到平稳回升的新阶段。（记者 班娟娟）

(责编：杨曦、仝宗莉)