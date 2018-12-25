原标题：住建部：2019“稳”字当头

24日，住建部召开全国住房和城乡建设工作会议指出，2019年房地产市场将以稳地价稳房价稳预期为目标，促进房地产市场平稳健康发展。

住建部部长王蒙徽表示，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，着力建立和完善房地产市场平稳健康发展的长效机制，坚决防范化解房地产市场风险。

王蒙徽指出，要坚持因城施策、分类指导，夯实城市主体责任，加强市场监测和评价考核，切实把稳地价稳房价稳预期的责任落到实处。继续保持调控政策的连续性稳定性，加强房地产市场供需双向调节，改善住房供应结构，支持合理自住需求，坚决遏制投机炒房，强化舆论引导和预期管理，确保市场稳定。

对此，易居研究院副院长杨红旭解读称，“继续保持调控政策的连续性稳定性”，表明住建部不打算明显放松调控。

中原地产首席分析师张大伟认为，房住不炒意味着未来楼市政策将依然打击投机，支持真实居住需求，未来政策微调也有利于刚需。

“相比经济工作会议有关房地产的表述，住建部的会议细化明确了未来房地产调控的政策方向，并明确了落地细节。”张大伟说，对比经济“六稳”，房地产市场也再次提出了稳地价稳房价稳预期。

王蒙徽同时指出，将以加快解决中低收入群体住房困难为中心任务，健全城镇住房保障体系。支持人口流入量大的一线、二线城市和其他热点城市，降低准入门槛，增加公租房有效供应，因地制宜发展共有产权住房。以解决新市民住房问题为主要出发点，补齐租赁住房短板。对于人口流入量大、住房价格高的特大城市和大城市要积极盘活存量土地，加快推进租赁住房建设，切实增加有效供应。（记者 梁倩）

(责编：杨曦、仝宗莉)