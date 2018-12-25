今年主要一二线城市土地收入普遍缩水

12月24日，北京市以拍卖方式出让怀柔区一宗地块，本次出让限定商品住房销售价格，并设定土地合理上限价格。该地块最终仅获一轮报价，以25.55亿元底价拍出。
“本地块属于北京远郊区，地块属性相对复杂，所以再次出现底价成交。”中原地产首席分析师张大伟认为，“2018年‘限竞房’地块已经达到85宗，全年土地市场即将收尾。” 张大伟进一步指出，“截至日前，北京市2018年已经成交土地1613.69亿元，预计全年土地成交金额大约在1680亿元左右，相比2017年全年的2609亿元减少四成。”
事实上，不仅仅是北京市，由于2018年以来土地流拍数量明显增加，土地价格持续低位徘徊，溢价率大幅降低。综合全国数据来看，年内主要一二线城市土地出让收入普遍缩水。
中国指数研究院近日发布的数据显示，2018年1-11月，全国300个城市住宅用地成交楼面价同比持续下跌，溢价率回落。前11月各类用地成交楼面价为2151元/平方米，同比下跌10%。其中，住宅用地成交楼面价为3781元/平方米，同比下跌8.4%。溢价率方面，前11月300个城市各类用地平均溢价率为14.2%，较2017年同期下降16.4个百分点。其中，住宅用地平均溢价率为16.1%，同比下降19.5个百分点。
此外，2018年全国土地市场流拍宗数创下新高。今年1-11月，全国300个城市共流拍700宗住宅用地，总规划建筑面积为8534万平方米，约是2017年全年流拍地块总规划建筑面积的2.9倍。从占比来看，流拍宗数占总推出宗数的比重为7.8%，为2010年以来的最高值。
中指院相关负责人分析认为，“年内房地产供需两端信贷资金逐渐收紧，加之土地出让限制政策频出，竞自持、竞配建、限房价等逐渐成为重点城市推地的基本要求，部分附带条件过多的地块以及非优质地块遭遇流拍。”
业内普遍分析认为，全国土地市场在2018年下半年以来明显降温，既有市场调整后开发商预期改变的因素，也有资金紧张投资收缩的影响；但更关键的是，过去一轮市场周期，地价上行面临房价预期止涨的冲击，房企对于高地价愈发慎重，更多企业选择观望和等待。（记者 高伟）
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