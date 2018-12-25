原标题：六部门推动土地经营权 入股产业化经营试点

12月24日，农业农村部、国家发展改革委、财政部、中国人民银行、国家税务总局、国家市场监督管理总局六部门联合印发《关于开展土地经营权入股发展农业产业化经营试点的指导意见》(以下简称《指导意见》)，提出培育一批土地经营权出资发展农业产业化经营的公司、农民专业合作社。

《指导意见》提出，合理确定土地经营权入股的形式，培育一批土地经营权出资发展农业产业化经营的公司、农民专业合作社。农户的土地经营权可以依法直接对公司和农民专业合作社出资，还可以先出资设立农民专业合作社，再由农民专业合作社以土地经营权出资设立公司。

在土地股份组织运行机制上，《指导意见》提出，探索建立公平合理的土地经营权评估作价机制，作价应考虑土地数量质量、入股期限长短、不同要素比价等因素，参考有关部门发布的土地经营权流转指导价格，由公司股东、农民专业合作社成员等各方协商确定。

在土地经营权入股风险防范上，《指导意见》明确，探索“优先股”，让农民在让渡公司经营决策权的同时享有优先分红的权利；探索“先租后股”，让农民先出租土地，在公司、农民专业合作社具有稳定良好的经济效益之后再入股。

盘古智库高级研究员吴琦对《经济参考报》记者表示，在土地经营权得到量化和股份化改造之后，虽然土地所有权仍然保留在国家或农村集体组织手里，但是土地经营权可以有序转让和灵活行使，有利于盘活农村存量资源、资产，促进提高土地、劳动力与资本等生产要素在农村地区的有效配置。

(责编：杨曦、仝宗莉)