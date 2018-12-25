原标题：中国成为联合国两项预算第二大出资国 外交部回应

在12月24日的外交部例行记者会上，有记者问，联合国大会刚刚通过2019-2021年会费和维和摊款比额决议，中国将成为联合国第二大会费国和维和摊款国。中方对此有何评论？

外交部发言人华春莹对此表示，联合国确定会费的核心原则是各国支付能力。中国经济总量大，但人均国民收入水平低，属于发展中国家，这是衡量中国支付能力的重要依据。

根据联大刚刚通过的决议，未来3年中国承担的联合国会费和维和摊款都将大幅增长，承担12%的会费、15.2%的维和摊款。这是中国作为世界第二大经济体，近年来经济总量和人均国民总收入增长的结果，也是中国国际影响力上升的体现。

华春莹强调，中国坚定维护多边主义，将履行作为发展中国家对联合国应尽的财政义务，既为世界和平发展作出贡献，也坚决维护自身合法权利。同时，我们也敦促各国都及时、足额缴纳联合国会费和维和摊款，支持联合国为维护世界和平、促进共同发展发挥更大作用。

(责编：杨曦、仝宗莉)