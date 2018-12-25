原标题：李克强：加大对民营经济和中小企业支持

李克强主持召开国务院常务会议

部署加大对民营经济和中小企业支持 增强市场主体活力和发展信心决定取消企业银行账户开户许可压缩商标专利审查周期全面实施“双随机一公开”市场监管

据中国政府网消息消息，国务院总理李克强12月24日主持召开国务院常务会议，部署加大对民营经济和中小企业支持，增强市场主体活力和发展信心；决定取消企业银行账户开户许可，压缩商标专利审查周期，全面实施“双随机、一公开”市场监管。

会议指出，落实中央经济工作会议精神，加力支持民营企业和中小企业发展，有利于增强经济发展内生动力、推动创业创新和就业扩大。

一要打造公平便捷营商环境。涉企重要政策制定要听取企业意见并合理设置过渡期。按照竞争中性原则，在招投标、用地等方面，对各类所有制企业和大中小企业一视同仁。对民间投资进入资源开发、交通、市政等领域，除另有规定外一律取消最低注册资本、股比结构等限制。支持提升创新能力，推出相关推荐目录、帮助科技中小企业创新产品和服务快速进入市场，国家技术创新中心、国家重点实验室等可依托行业龙头民营企业建设，支持民企参与关键核心技术攻关和国家标准制定。

二要更大力度减税降费，改进融资服务。完善普惠金融定向降准政策。将支小再贷款政策扩大到符合条件的中小银行和新型互联网银行。出台小微企业授信尽职免责的指导性文件。加快民企上市和再融资审核。支持资管产品、保险资金依规参与处置化解民营上市公司股权质押风险。

三要维护合法权益。依法保护民营企业家人身财产安全。对因法定规划调整等导致企业受损的，建立补偿救济机制。任何政府部门和单位、大型企业和国有企业，都不得违约拖欠中小企业款项。

会议强调，要针对市场呼声和难点痛点，持续深化“放管服”改革、优化营商环境，进一步激发市场活力和社会创造力。一是在分批试点基础上，明年底前完全取消企业银行账户开户许可。境内依法设立的企业法人、非企业法人、个体工商户办理基本或临时存款银行账户，由核准改为备案，便利企业开业经营。同时强化银行账户管理职责，推动与相关部门信息共享，全面加强事中事后监管。二是提高知识产权审查效率。积极推广电子申请并实行收费优惠，大幅减少证明材料。将商标注册平均审查周期，在今年已大幅压缩基础上，明年进一步压缩到5个月；将高价值专利审查周期在今年已压缩10%基础上，再压缩15%以上。三是在近年来试点和听取市场主体意见基础上，用2年时间实现“双随机、一公开”在市场监管领域全覆盖、常态化，提高监管效能，防止任意检查、执法扰民。由省级政府建立检查对象和检查人员名录库、县级以上地方政府组织辖区内联合执法。抽查事项、结果全部公开，对违法失信行为实施联合惩戒。强化食品药品、特种设备等重点领域监管。同时，对发现的违法违规个案线索，要立即检查处置。做到对违法者“利剑高悬”，对守法者“无事不扰”。

会议还研究了其他事项。

(责编：杨曦、仝宗莉)