原标题：“刷单”乱象丛生 民宿业忌野蛮生长

近年来，伴随共享经济理念的流行和国内消费需求升级，民宿产业快速成长为旅游业的一个重要新兴业态，吸引了大批资本关注。

国家旅游部门统计数据显示，截至2016年年底，我国共有53852家民宿，预计到2020年，民宿市场规模将高达300亿元。

一方面是行业高歌猛进，各方资本都想分一杯羹，另一方面，行业发展面临的诸多短板日益凸显，还需改进服务质量和用户体验。笔者认为，民宿业切忌“一哄而起，一哄而散”，野蛮生长只会带来“眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了”！

“刷单”透支行业公信力。游客选择民宿时，订单量和真实评价是最重要的参考依据。但值得注意的是，民宿业“刷单”乱象丛生。一些人甚至靠“刷单”谋生，游客看到的订单数量或评价内容，都有可能是凭空编造的，有的网红客栈甚至每天花千元左右“刷单”。虽然国家层面正在加大依法治理的力度，但短期内彻底改变这一现状并不现实，还需加大治理力度，同时改变目前仅靠销售额、点评分等排序规则，给诚信商家提供更多机会。

服务影响消费体验。民宿让游客在异地找到了家的感觉，这是其有别于传统酒店的优势。但在服务上，还需向传统酒店业学习，制定规范的服务标准，比如卫生消毒、快速反应和解决问题、日用品配备等。笔者发现，有的民宿在住宅楼里，有的在老小区，比如房间清洁消毒是否执行了酒店业标准、是否有电梯、小件用品是否齐全、垃圾能否及时清理、消防措施是否到位等，这些因素直接影响游客的消费体验，目前却缺乏统一的标准。即便在同一连锁品牌下，不同民宿的服务标准也不尽相同，不利于行业健康发展。

安全隐患风险较大。酒店行业的消防监管比较严格，也有比较细致的规范。但是，城市民宿一般由个人住宅改建，达不到特种行业许可证的办理面积要求。虽然有关部门发布了《农家乐(民宿)建筑防火导则(试行)》，对民宿建筑消防、防火作了细致全面的引导和规范，但很多民宿并未达到规范要求。

民宿业不仅能提升游客消费体验，而且在保护传统文化、增加就业、拉动经济发展等方面均有较大积极影响。在民宿业态热闹繁荣之下，有关各方还需切实出招，完善政策引导，加强监管力度，破除发展难题，让民宿业走得更稳健。(王 晋)

(责编：杨曦、仝宗莉)