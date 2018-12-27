原标题：国家税务总局：“个人所得税”App专项附加扣除信息填报功能将在12月31日投入使用

新华社北京12月26日电（记者郁琼源）记者26日从国家税务总局了解到，税务总局开发的“个人所得税”App软件已经上线，广大纳税人可以在主流应用市场或在税务部门官方网站扫二维码下载，手机端目前支持实名注册功能，税务部门正在抓紧进行校验和压力测试，专项附加扣除信息填报功能将在2018年12月31日正式投入使用。

国家税务总局局长王军26日在北京督导调研个人所得税第二步改革相关准备情况时说，税务部门会尽最大努力，全面开展好“点对点、面对面、线连线、手把手、心贴心”的辅导培训，用税务人的辛苦指数，换取扣缴义务人和纳税人的便利指数、幸福指数。

据北京12366纳税服务中心负责人介绍，近期纳税人的来电咨询量确实有较大增加，其中个税问题占比由原来的10%增加到现在的30%。纳税人比较关心的问题有赡养老人、房租和贷款等专项附加扣除政策，以及扣除的具体操作方法。王军表示，个税改革涉及千家万户的利益，是一场惠及百姓民生的重大改革，税务人员要想方设法帮助纳税人准确填报专项附加扣除信息、方便扣缴单位办理扣除。

“个人专项扣除6张表，批量导入几秒钟就完成了。”“本来对赡养老人专扣政策有疑问，经过现场咨询，都搞清楚了。”在北京市雍和航星科技园，税务部门正在园区组织个税政策辅导培训，为企业员工做好服务。

中国石油化工集团有限公司有关负责人说，北京市税务部门主动送政策入户、抽调骨干人员举办专项辅导培训，公司内部也已经制定了具体培训方案，并及时升级集团扣缴系统，确保新税法顺利实施。王军表示，下一步，税务部门将持续加大督导力度，与企业一道帮助广大纳税人尽早拿到新年个税红包。

据了解，截至目前，各级税务机关已累计召开个税培训会25万场，培训纳税人6300余万人次、扣缴单位230余万户次，上门辅导14余万户次。

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