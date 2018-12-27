原标题：房源作假，平台坑租客不带眨眼？

居大不易，不尊重租客的中介和平台，最终也难以得到市场的信任。一旦被贴上“假房源泛滥”的标签，用户抛弃你，连声再见都不会说。

朝南带电视大卧室1500元，年底清库存地铁旁主卧1650元拎包入住，二环新小区30平米主卧1700元——精美的装修，不错的地段，远低于市场行情的价格，如果你是个租房客，看到这样的房源信息怎会不动心？不过当你拨打电话咨询看房时，可能就中招了，租房中介带你去看的，往往是那些画风突变且价格翻番的房源。

近日，有网友反映某租房平台上存在大量优质低价房源出租，然而客户要看房时却屡遭已出租或被预订的“套路”。

12月24日，新京报记者随机抽取该平台上位于北京主城区的20套房源进行调查，仅有3套登记房源能按平台标示的价格租赁。在另一家平台也存在类似的情况。

20套房源只有3套能按标示价格租赁，与那些已出租或被预订的精美房源无缘，并不是运气不好，纯粹是因为租房“套路太深”。通过虚假的低价房源来拉客，这种套路不是哪个平台独有，以至于租房中介都敢对租客直言：“网上挂的就是个鱼饵，把你钓上来之后，再推别的房子”。

对此，有过找房经验的人，应该有亲身体会。在一些平台上，找一套真实出租的非中介个人房源，到底有多难。

低价房源骗局盛行，不意味着只是个道德良心命题。其实按照《广告法》第二十八条，商品或者服务不存在的，或者商品的性能、功能等信息与实际情况不符，对购买行为有实质性影响的，可以明确定性为虚假广告。

对租房平台来说，房源信息五花八门，审核难免挂一漏万。但这也不是放任虚假房源坑人的理由。作为互联网信息服务提供者，“明知或者应知广告活动违法不予制止的”，同样得承担连带责任。

还有一种可能是，和发布低价虚假房源的租房中介一样，租房平台也需要通过它来“钓”用户，所以难免缺少整治的动力，对虚假宣传睁一只眼闭一只眼。

今年9月，北京市住建委曾严查互联网平台房源发布信息；11月，安居客等平台还被要求进行整改。连续的监管执法，并没有铲除低价房源骗局，可见租房领域的乱象有多顽强。

那些租房中介，通过低价房源拉客，无非是打定了做一次性生意，坑一次算一次。然而需要提醒平台的是，用户被套路得多了，可能会直接卸载APP。放任虚假房源泛滥，绝不可能真正留住用户，只会毁掉自己的口碑。

居大不易，不尊重租客的中介和平台，最终也难以得到市场的信任。一旦被贴上“假房源泛滥”的标签，用户抛弃你，连声再见都不会说。还望相关中介公司和平台能算清楚“长远账”。而如果他们“明知故犯”“一犯再犯”，相关部门也该严查严惩。“挂羊头卖狗肉”的不良商贩在市场上游走，实在是有碍城市形象。

□熊志（媒体人）

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