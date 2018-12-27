原标题：中消协调查报告显示：超四成网购人群不知道电商法

《电子商务法》即将正式实施，但仅有57.8%的受访者表示“知道”，42.2%的受访者表示“不知道”，普法工作有待进一步加强

在微商和直播平台等新兴网络交易平台遇到“劣质产品”问题的受访者比例最高，占比47.5%；其次是冒牌货和售后服务差等问题，占比分别为39.2%和36.2%。

还有不到一周时间，《电子商务法》将正式实施，将对规范当前网络消费中大量存在的质量安全、虚假宣传、网络售假、刷单炒信、物流滞缓以及隐私泄露等问题起到关键作用。但是，中消协12月26日公布的调查报告却显示，还有高达42.2%的受访者不知道这部保护网购爱好者的法律。

据中消协商品服务监督部主任皮小林介绍，本次调查有效样本为12196个，其中七成受访者每月网购消费额在300元至2000元之间。同时，有28.9%的受访者今年“双11”遭遇了商家“砍单”，52.4%的受访者在通过跨境电商购买商品时遇到假货较多或真假混卖问题，70.6%的受访者在电商平台上购买过假货。但是，在购买到假货后，仅有12.1%消费者成功获赔。

皮小林表示，为保护消费者权益，《电子商务法》针对虚假宣传、网络售假等问题作出了详细规定。“按理说，这些消费者应该非常关心《电子商务法》。但是，仅有57.8%的受访者知道《电子商务法》，42.2%的受访者表示‘不知道’；在知道的人群里，也仅有52.8%的受访者表示‘非常了解’，这说明普法工作有待进一步加强。”

“《电子商务法》是拥抱互联网、适应新时代的一部重要法律，需要参与网络消费的每一位消费者、经营者及执法者了解和熟悉其立法理念、立法原则和内容要求。”皮小林建议，“有关部门和行业组织应抓紧组织开展《电子商务法》进社区、进企业、进农村、进机关活动，利用传统媒体以及新媒体等开展普法宣传，提高全社会对《电子商务法》的认识和了解，增强消费者的维权意识和维权责任，更好地维护自身合法权益，更好地享受互联网消费新时代”。

作为我国第一部专门规范电商服务的法律，《电子商务法》虽然还有待加强普法宣传，但在知道它的人眼里，这将是一部威力十足的法律。调查显示，81.9%的受访者认为《电子商务法》对规范电子商务领域与净化消费环境将起到积极作用，进一步改善我国电商消费环境。

具体而言，近半数受访者认为最需要加强监管的是网购平台。同时，认为微商和外卖订餐亟待提升监管水平的分别占比33.9%和31.7%。

“售卖劣质产品是微商和直播平台等最突出的违法行为。”皮小林介绍说，调查结果显示，在微商和直播平台等新兴网络交易平台遇到“劣质产品”问题的受访者比例最高，占比47.5%；其次是冒牌货和售后服务差等问题，占比分别为39.2%和36.2%。

消费者比较反感的还有好评返现。“亲，给个五星好评吧，返2元红包！”在网络消费中，部分卖家在评论上作起了文章，一方面利用“小恩小惠”诱导消费者给好评，一方面购买“水军”刷好评，这类行为在今后将被禁止。《电子商务法》明确规定，电子商务经营者应当全面、真实、准确、及时地披露商品或者服务信息，保障消费者的知情权和选择权；电子商务经营者不得以虚构交易、编造用户评价等方式作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。

“《电子商务法》实施在即，中消协希望广大电商经营者，作为网络消费维权的第一责任人，认真贯彻落实《电子商务法》等相关法律规定，按照相关要求抓紧调整相关服务内容和服务流程，加快提升服务消费者的综合能力，用优质服务体验赢得消费者的信任与肯定。”皮小林认为，电商平台仍需要大力依法开展平台治理、净化平台环境。

“《电子商务法》强化了电商平台义务，包括核验、登记并报告平台内经营者信息等。但是，在本次调查中，消费者反映了虚假折扣、刷单炒信、砍单杀熟、推诿扯皮等很多属于平台责任落实不到位的问题，影响到消费者的良好网络消费体验。”皮小林说，中消协敦促广大电商平台认真落实平台责任，抓紧建立健全信用评价制度和争议在线解决机制，对平台内经营者的经营行为严格管理，提升消费者的平台消费体验和满意度。(记者 佘 颖)

(责编：杨曦、仝宗莉)