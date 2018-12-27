原标题：预付费退款 商家不得设障碍

本报讯（记者 王薇）预付美发卡万余元，因急事想退款遭到商家拒绝。日前，消费者王女士找到昌平工商分局沙河工商所求助，执法人员表示，商家对于预付费的金额不得为消费者设置退款障碍。

消费者王女士在沙河一家美发中心办理了会员卡，会员卡余额11500元。王女士称自己家中出现经济困难，要求退款，商家因她已经多次享受过五折优惠消费拒绝退款。无奈，王女士将其投诉到昌平工商分局沙河工商所。执法人员将美发中心负责人约到工商所进行现场调解，经工作，商家同意退款8000元。执法人员告诫美发中心负责人不得使用霸王条款，对于预付费的金额不得为消费者设置退款障碍。

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