原标题：火疗包治百病，鞋垫能治O型腿？专家斥其“荒唐”

近日，权健自然医学科技发展有限公司的几种“专利”疗法和产品被社交媒体推向了风口浪尖，其中以火疗法、骨正基鞋垫和负离子磁卫生巾尤为突出。这些一直被很多人推崇的疗法和产品真的像经销商说得那么神奇？对此，有专家称：虚假大于真实。

在内蒙古自治区从事50多年中医药研究治疗的杨晓东指出，权健的火疗法声称可以施用于头、面、腹、背、臂、腿、足等各个人体部位，并可包治百病，从科学角度来讲，是绝无可能的。

“骨正基鞋垫可以治疗O型腿，还可通过外用治疗心脏病和前列腺炎，我们认为这是一种荒唐的说法。”杨晓东介绍，医学上称为“膝内翻”的O型腿，是由韧带松弛或紧绷造成的，与中医的“正骨”无关，治疗O型腿，还需靠科学的治疗方法，非一副鞋垫能够解决。

国内某研究院电化学专家何剑博士认为，三种商品效果宣传中最离谱的就是负离子磁卫生巾。推销者称，这款产品中的芯片可以生成高浓度银离子、负氧离子，从而可治疗女性生理疾病，甚至治疗男性前列腺炎。

“按照产品说明，芯片生成了银离子，而银离子是正离子，那么他们所说的负氧离子又是怎么来的呢？”何剑质疑说。医学研究证明，只有小负离子(离子迁移率大于0.4cm2/VS)才可进入生物体，发挥保健、治疗作用。而目前生成这种负离子的技术应用成本极高。

“一包30元不到的卫生巾安装同时生成银离子和小负离子生成芯片，基本是天方夜谭。”何剑说，“传统负离子生成技术虽然已经广泛应用于家电领域，家用负离子生成器所生成的大、中负离子有净化空气的良好效果，但是并没有生态级小负离子的治疗作用。”

(责编：杨曦、仝宗莉)