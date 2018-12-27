原标题：北京地铁8号线三四期开通在即 每一座站台设计都独具匠心

原标题：每一座站台设计都独具匠心

严格遵循中国传统建筑的“形制”概念设计的站台，灯光照射下圆形顶的隧道，黄绿相间的列车座椅……今天上午，本报记者坐上了正在试运行的地铁8号线三、四期列车，提前体验了这条意义特殊的地铁新线全貌。

记者体验发现，新的列车运行平稳，平均约2至3分钟可到达一站，每节车厢配有8台视频设备，1个灭火器。到达火箭万源站，站上电动扶梯，太空船般的拱顶在视线中越来越近，太空知识壁画让人想要停下脚步，仔细品读。

负责8号线三期、四期设计的华通设计顾问工程有限公司副总经理陈昕表示，8号线三期与四期大部分坐落在南中轴线上，该线秉承“门中观轴”的设计理念，严格遵循中国传统建筑“形制”的概念，每个站台的设计都是参考该站附近的景点特色。这一点从车站独具匠心的设计就能看出。比如火箭万源站的壁画吸收了国防、太空理念，做成了一扇太空之门，从古代的门穿越到太空之门，体现了新老北京的相连；天桥站的壁画则把天桥历史背景浓缩，给游客做了一番生动的讲解。

据陈昕介绍，新线的站台导向标识都是自发光的电子显示，它不是固定不变的，而是可以随时提供客流疏导，且字迹更清晰。“8号线三期、四期一方面满足了城区的通勤功能，未来还会成为一条重要的旅游线，因串联多处景点而给外地游客留下深刻印象。”

本报记者 殷呈悦 J241

(责编：赵爽、仝宗莉)