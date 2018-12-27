北京地铁8号线三四期开通在即 每一座站台设计都独具匠心

原标题：每一座站台设计都独具匠心
严格遵循中国传统建筑的“形制”概念设计的站台，灯光照射下圆形顶的隧道，黄绿相间的列车座椅……今天上午，本报记者坐上了正在试运行的地铁8号线三、四期列车，提前体验了这条意义特殊的地铁新线全貌。
记者体验发现，新的列车运行平稳，平均约2至3分钟可到达一站，每节车厢配有8台视频设备，1个灭火器。到达火箭万源站，站上电动扶梯，太空船般的拱顶在视线中越来越近，太空知识壁画让人想要停下脚步，仔细品读。
负责8号线三期、四期设计的华通设计顾问工程有限公司副总经理陈昕表示，8号线三期与四期大部分坐落在南中轴线上，该线秉承“门中观轴”的设计理念，严格遵循中国传统建筑“形制”的概念，每个站台的设计都是参考该站附近的景点特色。这一点从车站独具匠心的设计就能看出。比如火箭万源站的壁画吸收了国防、太空理念，做成了一扇太空之门，从古代的门穿越到太空之门，体现了新老北京的相连；天桥站的壁画则把天桥历史背景浓缩，给游客做了一番生动的讲解。
据陈昕介绍，新线的站台导向标识都是自发光的电子显示，它不是固定不变的，而是可以随时提供客流疏导，且字迹更清晰。“8号线三期、四期一方面满足了城区的通勤功能，未来还会成为一条重要的旅游线，因串联多处景点而给外地游客留下深刻印象。”
本报记者 殷呈悦 J241
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】