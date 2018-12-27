交通部：前11个月交通固定资产投资完成2.93万亿元

人民网北京12月27日电 （朱江）据交通运输部网站消息，11月，交通运输经济运行延续平稳发展态势，固定资产投资规模高位运行、增速有所回升，客运结构进一步优化，货运保持在较快增长区间，港口生产平稳运行。
1-11月，交通固定资产投资完成2.93万亿元，同比增长1.0%，增速较1-10月加快0.3个百分点。其中，公路建设完成投资19867亿元，高速公路、农村公路投资分别增长10.2%和2.3%，普通国省道投资下降13.1%；水运建设完成投资1061亿元，同比下降4.6%。
11月，完成营业性客运量13.9亿人，同比下降3.2%，降幅较10月扩大2.3个百分点。其中，公路营业性客运量下降6.5%，水路客运量下降1.4%，高速公路7座及以下小客车流量增长3.1%。1-11月，累计完成营业性客运量165.5亿人，同比下降3.2%，其中公路营业性客运量下降6.4%、水路客运量下降0.7%。
11月，完成营业性货运量47.2亿吨，同比增长6.5%，增速较10月放缓3.0个百分点，但仍保持在6%以上的较快增长区间。其中，公路货运量增长5.7%、水路货运量增长7.4%。快递业务量完成58.6亿件，同比增长24.4%。1-11月，累计完成营业性货运量460.9亿吨，同比增长7.2%，其中公路货运量增长7.5%、水路货运量增长4.7%。快递业务量累计完成452.9亿件，同比增长26.3%。
11月，规模以上港口完成货物吞吐量11.1亿吨，同比增长1.0%，其中内、外贸吞吐量分别增长1.8%和下降0.8%。完成集装箱吞吐量2136万标箱，同比增长5.2%。1-11月，累计完成货物吞吐量122.2亿吨，同比增长2.7%，其中内、外贸吞吐量分别增长3.0%和2.2%。累计完成集装箱吞吐量2.3亿标箱，同比增长5.3%。
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