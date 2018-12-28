外汇局：三季度我国外债余额增长主要有两方面原因

人民网北京12月28日电 记者从国家外汇管理局获悉，外汇局今日公布2018年9月末中国全口径外债数据，据统计，截至2018年9月末，我国全口径（含本外币）外债余额为131610亿元人民币（等值19132亿美元，不包括香港特区、澳门特区和台湾地区对外负债，下同）。

从期限结构看，中长期外债余额为48556亿元人民币（等值7059亿美元），占37%；短期外债余额为83054亿元人民币（等值12073亿美元），占63%，短期外债比例保持稳定。短期外债余额中，与贸易有关的信贷占39%。

从机构部门看，广义政府债务余额为15772亿元人民币（等值2293亿美元），占12%；中央银行债务余额为2720亿元人民币（等值395亿美元），占2%；银行债务余额为61509亿元人民币（等值8941亿美元），占47%；其他部门债务余额为35809亿元人民币（等值5205亿美元），占27%；直接投资公司间贷款债务余额为15799亿元人民币（等值2297亿美元），占12%。

从债务工具看，贷款余额为29064亿元人民币（等值4225亿美元），占22%；贸易信贷与预付款余额为21456亿元人民币（等值3119亿美元），占16%；货币与存款余额为32194亿元人民币（等值4680亿美元），占25%；债务证券余额为29496亿元人民币（等值4287亿美元），占22%；特别提款权（SDR）分配为671亿元人民币（等值98亿美元），占1%；直接投资公司间贷款债务余额为15799亿元人民币（等值2297亿美元），占12%；其他债务负债余额为2930亿元人民币（等值426亿美元），占2%。

从币种结构看，本币外债余额为45454亿元人民币（等值6608亿美元），占35%；外币外债余额（含SDR分配）为86156亿元人民币（等值12524亿美元），占65%。在外币登记外债余额中，美元债务占82%，欧元债务占9%，港币债务占4%，日元债务占2%，特别提款权和其他外币外债合计占比为3%。

在回应三季度我国外债余额增长的主要原因时，国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英指出，主要是以下两方面：

一是三季度我国进出口贸易规模稳步上升，特别是进口贸易较去年同期上升近19%，贸易融资余额相应增长。

二是近年来，随着我国债券市场对外开放步伐逐步加快，境外投资者持续增持境内债券，债务证券在我国全口径外债中的比重稳步上升，截至2018年9月末，债务证券比重为22.4%。

王春英表示，未来全球经济形势面临诸多不确定因素，外汇局将继续密切监测外债形势变化，防范跨境资金流动风险，维护国家经济金融安全。

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