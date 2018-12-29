兰州新区 以高质量注解发展内涵（中国品牌 中国故事）

本报兰州12月28日电 （记者李林宝）“总体规划面积达100平方公里的兰州新区精细化工园区于今年启动建设。”兰州新区精细化工园区总顾问张有贤介绍，目前已引进和实施技术成熟、生态环保、发展前景好的精细化工项目39个，计划投资215.3亿元，首批兰州助剂厂、中石化兰州新区油库等项目已开工建设。

大园区折射大新区，精细化工园区的快速发展是兰州新区发展变化的一个缩影。2012年8月，国务院正式批复设立兰州新区，一个贫穷落后的农业村镇上，拔地而起一座产业快速集聚、产城融合、开放平台功能逐渐释放的现代新城。

“发展过程并不是一帆风顺，我们也曾遇到过成长的烦恼。”兰州新区主要负责同志介绍，新区发展初期，经济实力弱与改革创新不足叠加，国家级新区动能发挥不充分，新区一度“新”不起来。

2016年起，兰州新区着力以改革提升服务效能，努力打造“管理效率最高、服务水平最优、运营成本最低”的现代化新区。“我们对行政审批制度进行了全系统、全流程、全覆盖改革，大力推行‘区域评估、多评合一、多图联审、多测合一、联合验收’新模式，行政效能大幅提升。”兰州新区规划建设局副局长王建河说。

“近两年，兰州新区在提高管理效率、优化营商环境等方面下大气力。”新区组织部干部张小丽说，“新区快速启动了城乡环境、工程建设、土地违法、中介市场、干部作风等九大领域整治，目前已取得初步成效”。

许多市民感叹：现在新区的违章建筑没了、烂尾楼没了、垃圾也没了，城市变干净了、农村变美了！

对于兰州新区的改革力度之大，从浙江来新区投资精细化工的孟宝泉深有感触，“我走过很多地方，兰州新区的服务水平、办事效率与沿海发达地区相比丝毫不差，甚至有些方面已经超过。”

营商环境越来越好，兰州新区实现高质量快速发展。今年GDP增速达到18%，固定资产投资增长23%，探索出了一条西部欠发达地区创新发展的新路径，西部地区经济增长极作用逐步显现。

《 人民日报 》（ 2018年12月29日 01 版）

(责编：白宇)