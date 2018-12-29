2018中国经济表情：大变局之下的喜怒哀乐

中新网北京12月29日电(记者 李金磊)如果用一个表情来总结2018年，你会选择哪个表情？高兴，悲伤，愤怒，抑或是忧虑？如果把亿万个表情交织汇集在一起，拼成的中国经济表情又会是怎样的？

资料图：正在参加校园招聘的大学生。中新社记者 骆云飞 摄

可喜

2018年7月，在历经4家企业面试后，毕业于山东一所985高校的刘道，在北京找到了一份文职工作，跟他一起来到北京的还有10个同班同学。找到工作的第3个月，刘道顺利脱单。左手收获工作，右手收获爱情，这一年对他来说，双喜临门。

有人找到工作，有人丢掉饭碗。2018年，企业裁员的消息不时传出，一家电商平台的高级副总裁曾发了一条微博说，面试的几个候选人离开前一家公司的原因都是裁员、组织调整。“这是我在十六年的人力资源职业生涯里第一次遇到候选者全是被裁员的情况。”

就业、失业，无数这个这样的小循环构成了整个就业形势。纵观全局，今年首次公布的全国城镇调查失业率11月份仅4.8%，优于年度工作目标。2018年前11月，有1293万人像刘道一样找到了工作，全年1100万新增就业的目标早已提前完成，不出意外，今年将是连续第6年有超过1300万人口找到工作。

有了工作就有收入，这一年，居民收入持续增长，智联招聘一项调查显示，2018年有超过七成的白领表示实现了涨薪，工资涨幅在0-5%的白领最多。工资上涨的同时，个税负担在降低。随着个税起征点10月起提至5000元，6000万人不再缴纳个税，在北京工作的刘然说：“自己第四季度就能省下个人所得税税款555元。”

2018年，物价总体波澜不惊，经常去菜市场的人感到“猪肉便宜了”，非洲猪瘟的蔓延令在CPI占有高权重的“二师兄”风光不再，多地猪肉消费低迷，猪肉价格走低；虽然夏季受洪灾影响，蔬菜价格连续上涨，“1斤香菜=2斤猪肉！”的标题令人印象深刻，但今年前11月2.1%的CPI涨幅仍在全年3%的调控目标之内，用北京大学经济学院教授曹和平话说，2018年完成物价目标没有悬念。

在贸易摩擦的冲击下，就业总体稳定，收入保持增长，物价温和上涨，三大关键经济指标的稳，构成了2018年中国经济的“喜”。

资料图：民营企业走进高校寻英才。中新社记者 刘新 摄

苦与乐

对于民营经济来说，2018是艰难的一年，也是迎来救赎的一年。

“现在民营企业太难了，如果给我批准一个银行，我一定拯救那些企业于血泊之中，一个一个地救。”东方园林董事长何巧女在一次座谈会上的这番话曾引发哄堂大笑。

在笑声背后，是一些民营企业在经营发展中遇到不少困难和问题，有的民营企业家形容为遇到了“三座大山”：市场的冰山、融资的高山、转型的火山。

除了“三座大山”摆在眼前，这一年，民营经济还面临着被否认、质疑的杂音，甚至有人提出所谓“民营经济离场论”，说民营经济已经完成使命，要退出历史舞台。

此时的民企一定是哭丧的表情，不过好在很快迎来好消息，中央在11月份民营企业座谈会上定调“民营企业和民营企业家是我们自己人”，并拿出六大纾困措施，让民营企业和民营企业家吃下定心丸。

此后，从部委到地方，一场轰轰烈烈驰援民企的行动迅速展开，民营企业经营困难可延期缴纳税款 ，10多个省份设立几十亿元至上百亿元不等的纾困基金，拿出真金白银帮助企业解除股权质押风险，渡过难关。

2018年，很多企业家长舒一口气。

资料图：股民关注股市动态。中新社记者 骆云飞 摄

忧虑与期待

2018年，对于股民老杨来说，是用浮亏40%来结束的。“最大的亏损就是买了一个环保股，结果那家企业被查处环保数据造假，股价暴跌。”

这一年A股表现相对平淡，很多中国股民的账户收益并不好看，上证指数从今年1月最高的3587点跌至年底的2493.9点，跌掉1100多点。不少人调侃 “股市这东西吧，奥迪进去，奥拓出来”，戏说之下是投资者的心酸。

尽管股市表现不尽如人意，但这一年发生的很多大事，将永远留在股民的记忆里，比如A股成功纳入MSCI指数、外籍人士可买A股、科创板呼之欲出、茅台股价一度破万亿、赵薇被禁入资本市场、长生生物面临强制退市……

当然，很多人会永远记住10月19日，这一天，国务院副总理刘鹤、央行行长易纲、银保监会主席郭树清与证监会主席刘士余在集体喊话维稳股市，极为罕见。

还有，在与投资者座谈时，刘士余抛出“春天论”为市场打气：“现在股市的感觉像是在冬天，既然冬天已经来了，春天也就不远了。”

信心比黄金重要。股市的调整和出清，正为股市长期健康发展创造出好的投资机会。很多机构认为中国股市已经具有较高投资价值。

站在2018的年尾，强冷空气令人瑟瑟发抖，中国股民期待，2019年的春天来得早一些。

从燕郊一家已经关门的售楼处门外望进去，地上散落着废纸、条幅，沙盘上放着落灰的杀虫剂。中新网记者 邱宇 摄

怒与疼

2018年很多东西卖不动了。

比如房子。2018年7月31日，中央政治局会议发出“坚决遏制房价上涨”的信号，此后房地产调控政策不断加码，调控次数刷新历史纪录，从限购、限价、限贷、限售到限离婚、限新落户、限企业买，楼市从过热到趋于冷静。

如此一来，房企不好过了，有的地方房价真的下跌了，愤怒的老业主们砸烂售楼处的戏码重新上演。连房地产行业巨头万科都喊出了“活下去”的口号，尽管人们不知道它是真喊疼还是假哭惨。

很多炒房客想哭。家住东北一个小县城的孙梅2018年过得很胸闷，尤其是在每月还款的那一天。她在去年3月花300多万在紧邻北京的燕郊买了一套房子，但房子今年10月跌到了200万，那种感觉就像在心窝上剜了块肉。

再比如汽车，2018年，这一年，中国汽车市场或结束28年的连续增长，面临自1990年以来的首次下滑。11月份国产狭义乘用车零售销量达202.0万辆，同比下降18.0%，连续第6个月出现销量下跌；1-11月累计销量达2015.2万辆，同比下降4.0%。

资料图：民众购买生活用品。张云 摄

疑惑与意外

2018年很多东西卖火了。

比如榨菜，涪陵榨菜前三季度营收为15.45亿元，同比增长26%；净利为5.23亿元，同比增长72%。

比如泡面，从方便面巨头来看，康师傅上半年方便面收入为111.34亿，同比增长8.4%。统一上半年方便面业务收入41.52亿元，同比增长8.0%。

榨菜和泡面市场回暖、拼多多等低价电商平台火爆，这也让“消费降级”的讨论几乎贯穿这一年。

商务部反驳说“消费降级说法有失偏颇”，国家发改委说“消费升级的大势没有改变”，专家说“收入稳定增长何来消费降级？”

这一年，消费增速的确在回落，但一些事情正在起变化。人们出门旅游、看电影的次数在变多，花在美容、健身上的钱也在变多，今年国庆7天长假游客共7.26亿人次 消费近6000亿元，创出新高；前三季度中国电影净票房456.96亿元，同样创历史同期票房新高。

今年双十一，很多人预计交易额会下降，但当天天猫交易规模达到惊人的2135亿元，远超2017年的1682亿；2018年中国快递业务量突破500亿件，超过美日欧总和。

消费到底是升级还是降级，其实答案在每个人的心里和行动上。(完)

(责编：白宇)