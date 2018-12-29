不断增强农民的获得感幸福感

杭州市萧山区近年开展“五水共治”工程，河流变清、村庄变美。

周少伟摄（人民视觉）

北京时间2018年9月27日，浙江“千村示范、万村整治”工程获得联合国“地球卫士奖”中的“激励与行动奖”。浙江受奖团一行手捧奖杯，见证中国农村发展受到世界瞩目的光荣时刻。

湖州市安吉县递铺镇鲁家村村民裘丽琴，说起浙江乡村变迁时很动情：“我是一名家庭主妇，过去每天要提着重重的污水桶，走到很远的地方倒掉。现在管网接到了家里，我再也不用倒污水，村子也变得更美了。感谢‘千万工程’让我的生活更幸福！”

今年10月5日，习近平总书记作出重要指示：浙江“千万工程”起步早、方向准、成效好，不仅对全国有示范作用，在国际上也得到认可。要深入总结经验，指导督促各地朝着既定目标持续发力，久久为功，不断谱写美丽中国建设的新篇章。

“千万工程”发轫于2003年。时任浙江省委书记习近平同志经过深入调查研究，在深刻了解省情农情之后，亲自部署和推动了这一工程。浙江一张蓝图绘到底，一任接着一任干，绘就了一幅美丽生态、美丽经济、美好生活有机融合的乡村新画卷。

以问题为导向作出的一项战略决策

旨在解决城乡之间、农村内部经济社会发展不平衡不充分问题

为什么要实施“千万工程”？

浙江，中国经济最活跃的省份之一。发达的民营企业、乡镇企业，是推动浙江经济发展的强大动力。

改革开放后，急于丢掉“穷帽子”的浙江，把目光转向了工业。一时间，“村村点火、户户冒烟”，工业化、市场化、城镇化迅猛发展，经济水平跃居全国前列。

电镀、造纸、印染、制革、化工、铅蓄电池，都是浙江乡镇的龙头产业，也是重污染高耗能产业。这些产业多年突进，群众收入增加了，但付出的代价巨大：乡村的水脏了，山秃了，垃圾成堆，农村环境问题严峻，群众健康受到威胁。

2002年，习近平同志到浙江工作。刚到任的118天里，他跑了11个市、25个县，为了多看几个点，不断压缩吃饭时间，匆匆扒拉几口，立刻赶往下一站。

原浙江省农办副主任顾益康曾经随同习近平同志调研。他回忆，到了一个县，走访完安排好的村子后，习书记锁着眉头上了车：“刚才看的村子不错，但哪个县市没有几个好乡村？这是不是浙江绝大多数乡村的面貌？看来要掌握真实情况，还得去周边乡村多看看。”

接下来，习近平同志看完汇报点后，或是到周边村子转一转，或是随机下车了解情况。果不其然，示范村县县有，垃圾村到处有。

习近平同志语重心长地说：“浙江农民富，创业的人多，房子造得好，但浙江农村的污水、蝇虫、垃圾也多。浙江农村经济社会发展不协调的问题依然存在。”

不仅环境脏乱差，城乡差距也越来越大：乡村基础设施落后，雨天一踩一脚泥，违章搭建乱纷纷；公共服务缺失，看病配药必须进城；没有文化设施，农闲就打牌；青壮年纷纷出走，实在留不住人。

习近平同志一路调研，一路同大家交流：如何协调经济发展和生态环境保护？如何统筹城乡发展？遇到“成长的烦恼”的浙江，亟待破解这两大难题。

接着，省农办牵头拿出一套方案，计划整治1万个村庄。习近平同志说，整治1万个村我同意，但你们不够细致。怎么整治？要有样板，以县级为平台、乡镇为主战场、村一级为主阵地，每个县搞10个示范村，100个县就是千村示范，这个工程就叫“千村示范、万村整治”。

2003年6月5日，世界环境日当天，浙江启动“千万工程”。以农村生产、生活、生态三大环境改善为重点，选择1万个左右的建制村进行全面整治，把其中1000个左右的中心村建成全面小康示范村。

浙江省农业农村厅厅长林健东深有体会。那时，他是松阳县委书记。他说，农村环境整治千头万绪，“千万工程”从农民最迫切的需求入手，整治垃圾、处理污水、硬化道路，加强整体规划，后来在整治范围、内涵上不断延伸拓展，造就了千万个美丽乡村。

“现在随便到哪个农村角落，都干干净净、清水长流。再要看垃圾遍地、污水横流的场面，只能去找历史资料。”顾益康感慨，“对浙江人来说，‘千万工程’是实实在在的民生工程、民心工程！”

2003年7月10日，习近平同志在省委十一届四次全会上阐释了浙江发展的八个优势，提出了指向未来的八项举措——“八八战略”，在这个指引浙江改革发展和全面小康建设的总体方略中，“千万工程”成为推动生态省建设、打造绿色浙江的有效载体。

在浙江工作期间，习近平同志一直在抓“千万工程”，每年召开一次全省现场会。后来，省里一把手主抓这项工作，成为雷打不动的惯例，尽管任务每年各有侧重，但抓住不放的决心不变、主题不变。

离开浙江后，习近平同志依然牵挂着“千万工程”。

2013年5月，习近平总书记强调，要认真总结浙江省开展“千村示范、万村整治”工程的经验并加以推广。各地开展新农村建设，应坚持因地制宜、分类指导，规划先行、完善机制，突出重点、统筹协调，通过长期艰苦努力，全面改善农村生产生活条件。

2015年5月，习近平总书记到浙江调研，走进舟山市定海区新建社区。在以开办农家乐为主业的村民袁其忠家里，总书记说，全国很多地方都在建设美丽乡村，一部分是吸收了浙江的经验。浙江山清水秀，当年开展“千村示范、万村整治”确实抓得早，有前瞻性。希望浙江再接再厉，继续走在前面。

今年4月9日，习近平总书记强调，浙江省15年间久久为功，扎实推进“千村示范、万村整治”工程，造就了万千美丽乡村，取得了显著成效。农村环境整治这个事，不管是发达地区还是欠发达地区都要搞，但标准可以有高有低。要结合实施农村人居环境整治三年行动计划和乡村振兴战略，进一步推广浙江好的经验做法，因地制宜、精准施策，不搞“政绩工程”、“形象工程”，一件事情接着一件事情办，一年接着一年干，建设好生态宜居的美丽乡村，让广大农民在乡村振兴中有更多获得感、幸福感。

习近平总书记的决策、部署、推动、指导和关心，让浙江“千万工程”充满强劲动力，保持旺盛生命力，闪耀持久光芒。

践行绿水青山就是金山银山的理念

环境美起来，产业跟上来。以业为基，“千万工程”有了生命力

浙江素有“七山一水两分田”之称，生态禀赋良好，许多地方“绿水逶迤去，青山相向开”，自然风光与人文景观交相辉映。

初冬时节，安吉县天荒坪镇余村，远山、竹林、溪水、民居，构成美不胜收的画面。村口水塘边立着一块巨石，正面镌刻着10个红色大字：绿水青山就是金山银山。

2005年8月15日，习近平同志来到余村，听了村干部的介绍，他说：“你们讲了，下决心停掉一些矿山，这个都是高明之举。绿水青山就是金山银山。我们过去讲既要绿水青山，又要金山银山，实际上绿水青山就是金山银山。”

实施“千万工程”，一方面是精心呵护绿水青山，一方面是想方设法把绿水青山转化为金山银山。

余村先后关停了矿山、水泥厂和一大批竹筷企业，有序推进厂区改造、道路和河道整治、污水处理、垃圾分类、农田复垦，村庄面貌焕然一新。经过多年努力，形成了河道漂流、户外拓展、休闲会务、登山垂钓、果蔬采摘、农事体验的休闲旅游产业链。2017年，集体经济收入达到410万元，农民人均纯收入41378元。

丽水市莲都区，群山环抱，状若莲瓣，一棵棵古樟树枝叶如盖，一座座古村落错落交织，瓯江两岸的滩、屿、岛、林与堰、坝、港、村相互映衬，勾勒出一幅幅恬静的田园风光图。

莲都区曾有过不堪回首的时光。碧湖镇堰头村党支部书记张伟武说，过去家家户户门前有猪栏，全村粪坑有100多个，进村就是臭气，与周围的山水极不和谐。2005年，堰头村被列入丽水市环境整治村，拆猪栏，改旱厕，治理生活污水，严禁排入瓯江。近一年时间，村里环境就大变样。

2006年7月28日，习近平同志来到堰头村，第一句话就是：“一眼看过去就是绿水青山，这个地方风景好，有发展前景！”

“习书记当时嘱咐我们，下一步要在村庄整治、农户增收和环境保护上下功夫。我们深受鼓舞。习书记说有前景，那我们就得好好干，把这前景干出来！”张伟武信心十足。现在，堰头村与对岸的古堰画乡景区已成为丽水旅游的一张名片，村里有8户农家乐、6家民宿，村民人均收入2005年只有1000多元，现在翻了十几倍。

习近平同志曾先后8次到丽水视察，赞叹这里“秀山丽水、天生丽质”，强调“绿水青山就是金山银山，对丽水来说尤为如此”。丽水人牢记这一嘱托，大力培育优质农产品“丽水山耕”品牌，提升传统村落和传统民居“丽水山居”品牌影响力，增强历史文化村落“丽水山庄”品牌亲和力，交出了喜人答卷。2017年，全市农村常住居民人均可支配收入18072元，农民收入增幅连续9年居浙江省首位。

今年4月26日，习近平总书记在深入推动长江经济带发展座谈会上的讲话中指出：浙江丽水市多年来坚持走绿色发展道路，坚定不移保护绿水青山这个“金饭碗”，努力把绿水青山蕴含的生态产品价值转化为金山银山，生态环境质量、发展进程指数、农民收入增幅多年位居全省第一，实现了生态文明建设、脱贫攻坚、乡村振兴协同推进。

金华市浦江县是有名的人工水晶之乡，鼎盛时期集聚2万多家水晶加工作坊。大畈乡建光村有500多户人家，是全县水晶加工的主要发源地之一，最多时有水晶加工小作坊300多家，严重破坏了原本山清水秀的环境。

村民陈鲜艳记得，2000年时，搭一个棚、装一台机器就能开张。那时的浦江，很多人每天在乌烟瘴气的棚子里磨玻璃，废渣、粉末等随着废水排到河里，白色的“牛奶河”一路流到钱塘江，人称“每滴污水都流进杭州人的茶杯里”。人们困惑：生产发展、生活富裕，群众幸福感咋没有提升？

随着“千万工程”的推进，建光村依托村内古建筑古树多、青山环抱、清水长流的优势，发展乡村旅游，如今变得干净、整洁、美丽，去年被评为浙江省美丽乡村3A级景区示范区、浙江省美丽宜居村。村委会主任陈荣贵说：“去年我们共接待国内外游客16万余人次，村民一年加工销售索粉面、手工面的收入就达到200多万元。”

绿色产业兴村富民的例子还有很多。安吉县鲁家村与专业旅游公司合作，共同打造乡村景点。村集体占股49%，全村2100多个村民都是村集体的股东，每股股金已从317元增长到19811元。台州市黄岩区北洋镇前蒋村建设2400亩农业示范园，种植优质马铃薯、白萝卜，引进知名农业企业，为周边村民解决就业200个，村民收入显著增加……

截至2017年底，浙江累计有2.7万个建制村完成村庄整治，2.7万个村完成环境整治，村庄整治率达到98%；90%建制村、74%农户的生活污水得到有效治理；生活垃圾集中收集有效处理建制村覆盖率100%。

“千万工程”启动之始，全省农民人均纯收入仅为5431元。2017年，全省农村常住居民人均可支配收入24956元，位居全国第一；城乡居民收入比仅为2.05∶1，差距也是全国最小。

传统农村社区向现代农村社区转变

精神文化生活丰富多彩，公共服务明显改善，生产生活更加便利

浙江自古人文荟萃，绿水青山之中，分布着众多古村落、古建筑。实施“千万工程”，古村古建何去何从？

2003年6月11日，习近平同志来到东阳市吴宁街道卢宅，视察这座拥有数百年历史的古建筑群落。当时，卢宅多处已破损严重，附近民房也较杂乱，被列为整治对象。

是否要将卢宅连同破民房一起整治？有人建议：干脆都拆了，省事。建新的，更漂亮。

习近平同志提出，实施“千万工程”，要正确处理保护历史文化与村庄建设的关系。要对有价值的古村落、古民居和山水风光进行保护、整治和科学合理地开发利用，使传统文明与现代文明达到完美的结合。这番话，给浙江古建、古村的保护与整治指明了方向。

东阳市把卢宅等古建筑保护得很好。如今再来卢宅，走在老街的石子路上，看着斑驳的墙壁、屋檐下摇曳的灯笼、老街旁的传统店铺，仿佛置身于那段早已飘逝的悠悠岁月。

2006年，习近平同志在“之江新语”中谈到“千万工程”时强调：要坚持以人为本，遵循客观规律，尊重农民意愿，推进包括整治村庄环境、完善配套设施、节约使用资源、改善公共服务、提高农民素质、方便农民生产生活在内的各项建设，加快传统农村社区向现代农村社区转变。

现代农村社区应该是什么样？在台州市黄岩区屿头乡沙滩村，当地干部群众与同济大学的专家团队合作，进行了有益探索。

沙滩村原来有一些废弃建筑，现在得到合理利用。兽医站变成游客中心和文化礼堂，卫生站变成同济大学美丽乡村实践基地，职工宿舍变成黄岩乡村振兴学院的讲堂，乡公所变成乡村振兴学院的宿舍并向社会开放，柴火房变成酒吧，还有些房子正在改造。

“不能把乡村现代化等同于乡村城市化。过去的乡村，房屋分布与家族、血缘关系紧密相关，我们在规划时严格保留这种空间格局；不改变房子周边的空间格局，不改变外墙面貌，但要改善内部水、电、通风、采光、安全条件，让它变得适合周边环境，适宜人居，既有城市建筑的现代化设施，又保留农村建筑的风貌。”专家团队带头人、同济大学教授杨贵庆介绍，“我们把这种改造叫作有机更新，也叫活化利用，让村民共同参与、共享利益，赋予废弃建筑新的生命，吸引游客，促进乡村可持续发展。”

口袋鼓起来，脑袋也要富起来，对美好生活的追求多起来。浙江把推动“以文化人”和加强公共服务作为“千万工程”的两翼，着力丰富农民精神文化生活，完善农村公共服务设施。

许多村庄把旧祠堂、闲置校舍、废弃公用建筑等，改建成文化礼堂，宣讲政策、陈列村史、集体议事，利用率很高。

绍兴市新昌县镜岭镇外婆坑村，过去穷名在外，“开门就是山，出门就爬岭，看看面对面，走走老半天”的地理环境，逼得乡亲们开山劈岩。在老支书林金仁带领下，他们修了8.5公里山路，畅通与外界的联系，接下来发展旅游产业，逐步变成了富裕村。村里的文化礼堂，一楼有多幅图片展示村子由穷到富的历程；二楼摆着许多村民生产生活的老物件，其中有林金仁做箍桶匠时的全套工具。当年，老林就是放下自己的营生，带领村民奋发图强的。

老林说，村民不仅富了，大家的关系也像山里泉水一样清澈、甘甜。158户、501口人，难免磕磕碰碰，有什么矛盾，到文化礼堂来，干部们和有威望的村民一说合，就烟消云散了。

文化礼堂既传承乡土文化，又弘扬现代文明。目前，浙江已建成10966个农村文化礼堂，有工作指导员2000余人，文化礼堂管理员8000多人，志愿者上万人。“多一个球场，少一个赌场；多看名角，少些口角。”群众对文化礼堂赞不绝口。

义乌市委书记林毅说，文化礼堂凝聚人心，用好文化礼堂的村子，能激活优秀传统文化中的正能量。现在义乌不少农村通过文化礼堂推广“道德银行”，许多农民的言行举止让人刮目相看。

“过去多少年，农村吃瓜子抽烟，垃圾随地一丢，扫把往河里一扫。现在我们不但把瓜子皮自觉放进垃圾桶，游客扔个烟头，村民会帮助捡进垃圾桶里！”义乌市义亭镇古亭塘村70岁的村民吴木英说。

农民的眼界也高了。浙江奔野拖拉机制造有限公司董事长王兴洪讲了一件事。他是新昌县小将镇南洲村人，看见家乡河道枯水期老是见底，就同村里商量，要从上而下建几道浅浅的水坝蓄住水。村民们提条件：“水坝可不能用难看的水泥一浇，得用石块砌成风景！”

按照“让村里人像城里人一样全面享受公共服务和生活便利”的要求，浙江着力推动城乡公共服务均等化。

——“最多跑一次”改革向乡村延伸。全面形成以县城为龙头、中心镇为节点、中心村为基础的公共服务体系。运用信息化技术手段，打破信息孤岛，推动教育培训、劳动就业、医疗卫生、社会保障、文化娱乐、商贸金融等服务在服务中心延伸集成，基本形成农村30分钟公共服务圈、20分钟医疗卫生服务圈。

——城市基础设施向农村延伸。把“四好”农村路、万里清水河道、农民饮用水源、小康体育村、现代商贸服务与农村土地综合整治、农村危旧房和电气化改造等有机结合，统筹推进水电路气网等基础设施建设，形成城乡全面覆盖、全线贯通的基础设施网络。

目前，全省实现等级公路、客运班车、邮站、电话、宽带等村村通，广播电视村村响，农村用电户户通。

一任接着一任干，久久为功不停步

围绕目标抓落实，尊重群众意愿，因地制宜施策，与时俱进创新

办好农村的事不可能一蹴而就。浙江省委和省政府一直将“千万工程”抓在手上，一任接着一任干，久久为功不停步。

15年来，“千万工程”持续发力，层层递进——

2003—2007年，示范引领。经过5年努力，全省累计投入建设资金600多亿元，建成1181个全面小康示范村和10303个环境整治村。

2008—2010年，整体推进。3年对1.7万个村实施了村庄环境综合整治，基本完成第一轮村庄整治。

2011—2015年，深化提升。把生态文明建设贯穿新农村建设各个方面，5年创建58个美丽乡村先进县。

2016年以来，转型升级。全力打造美丽乡村升级版。到2017年，全省创建了12个美丽乡村示范县。

实现了一个阶段性目标，又奔向新的目标。任务变了，狠抓落实的劲头不减，尊重群众意愿、因地制宜施策的工作作风没变，与时俱进创新的开放思维没变。

2006年1月4日，习近平同志到嘉兴市海盐县于城镇调研。在党员活动室，他问大家，推进“千万工程”还有哪些困难？

“‘千万工程’搞了3年，容易改的都改了，剩下的是难啃的骨头，愁。”

“我们村底子薄，缺资金，有些环保项目上不了。”

“上面考核压力大，有些干部思想包袱重，有畏难情绪。”

……

知道习书记务实，镇村干部的讲话也实打实。

习近平同志边听边记，不时插话。他勉励大家，实施“千万工程”，越往后越难，靠一家一户解决不了，只靠干部的力量也不够，必须由党委和政府牵头，各部门广泛参与。要加大财政支持的力度，也要充分调动广大农民群众的积极性，引导千百万农民为建设自己的美好家园和幸福生活而共同努力。

湖州市吴兴区东林镇南山村，曾经杂草丛生，垃圾遍地，臭气熏天。尽管村干部一遍遍上门吆喝清理门前垃圾，广播里一遍遍播放着“保护环境”，但收效甚微。“千万工程”开始后，村里召开全体村民会议，问大家环境整治怎么搞？村民异口同声：“清理垃圾。”

这回不用动员，村民个个争着清理，全村一共清理出400多吨垃圾！环境好了，屋舍错落有致，古树焕发生机，白鹭结群飞来，现在的南山村，绿色山水游、古道游成了名片。

这些年，新昌县的党员群众自发组建队伍，每天有100多人做环境卫生监督员。村级志愿服务队、青年志愿者服务队、中小学生手拉手志愿服务队等纷纷成立，整治房前屋后，清理“牛皮癣”，劝导文明出行。

习近平同志多次指出，浙江的自然差异和经济差异较大，我们始终强调不要“一刀切”。山区、平原、丘陵、沿海、岛屿各不一样，发达地区和欠发达地区、城郊和纯农业村庄也不一样，加快村庄整治和环境建设，不能盲目崇洋、崇大、崇快；不能千篇一律，必须因地制宜。

杭州市淳安县枫树岭镇下姜村，是典型的山区地貌。2003年4月24日，习近平同志从淳安县城颠簸60多公里“搓板路”，又坐了半小时轮渡，到村里调研。听说村民由于缺柴砍秃了山岭，他便指导村民建沼气。沼气建成后，他再一次到了下姜村，兴致勃勃地听村民姜祖海谈沼气使用情况。

前不久，记者见到姜祖海，他正在用沼气灶炖肉，屋里弥漫着肉香。姜祖海一脸满足：“厕所、猪圈、鸡舍里的脏水都流进密封的沼气池。不但家里干净了，村里生态也好起来了。”

宁波市象山县鹤浦镇大沙村，是典型的海岛地貌。在这里，习近平同志叮嘱当地干部，要充分利用海洋资源和海岛风光的优势。随后，沿海植物造景、观景平台、边坡生态设计等整治工程陆续上马，有典型海洋特色的渔家乐开了起来。“面朝大海，我们一起安营扎寨”的营销语一经推出，吸引游客纷至沓来。

2004年7月26日，在全省“千村示范、万村整治”工作现场会上，习近平同志欣喜地说，不少地方把环境整治和村庄建设与创建生态品牌、挖掘人文景观有机结合，不仅建成了一批环境优美、具有文化内涵和区域特点的山乡村寨、海岛渔村、水乡新村，而且促进了地方特色产业的发展和农民就业增收。

在很多大城市无法推行的垃圾分类，如今在浙江农村非常普遍。有啥秘诀？

“我们把垃圾分成‘会烂’和‘不会烂’两类，农民一听就懂。然后保洁员们再次分类，将‘不会烂’垃圾分为‘好卖’的和‘不好卖’的。”金华市农办副主任郑俊杰说。

记者在浦江丰乐垃圾生态处理中心看到，用绿色垃圾桶装回的“会烂”垃圾进入压缩机，脱水、压缩，废水被地下管道回收。最后经过微生物处理机，出来就是有机堆肥，一大早就有居民在那里等着领取，很受欢迎。

浦江县委副书记俞佩芬自豪地介绍，现在浦江城乡很难找到一小堆垃圾，100多位香港特区全国政协委员考察后惊叹：“浦江的环境卫生已超过香港！”

这种垃圾分类办法，是一种创新。在实施“千万工程”过程中，有很多大大小小的创新，涉及农村经济社会发展方方面面。

加强村庄规划设计，完善具有浙江特色的“村庄布点规划—村庄规划—村庄设计—农房设计”规划设计层级体系，加快推动多规融合在村一级落地。

完善生态保护补偿机制，率先实施与污染物排放总量挂钩的财政收费制度、与出境水质和森林覆盖率挂钩的财政奖惩制度。

深入实施《千村故事》“五个一”（一套丛书、一个成果、一碟影像、一馆展示、一批基地）行动计划，发掘继承创新雅俗共赏、兼容并蓄的乡土文化，努力留住乡愁记忆。

高标准落实农村基层党建“浙江二十条”，全面推行自治、法治、德治“三治融合”治理模式……

如今，新一届浙江省委和省政府继续发力。11月9日，省委书记车俊在深化“千万工程”建设美丽浙江推进大会上表示，全省上下将自觉践行习近平总书记赋予的新期望，打造“千万工程”升级版，加快建设美丽浙江，把全省建成大花园。

如今，来浙江取经“千万工程”成功经验的人络绎不绝，看到浙江乡村的变化，大家表示深受鼓舞，一定脚踏实地扎实推进“三农”工作，强基础、补短板，让乡村提颜值、增内涵。浙江“千万工程”从一处美延伸成为处处美，一时美变成长久美，让浙江美成为全国美丽乡村建设的典范。对于“千万工程”的新实践、新成果，人们充满期待。

《 人民日报 》（ 2018年12月29日 06 版）

(责编：仝宗莉、李栋)