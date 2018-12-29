工人技能越高 人生舞台越大

截至目前，全国的技能劳动者已超过1.65亿人，高技能人才数量达到4791万，比2012年分别增长了23%和39.3%。在经济社会发展过程中，高技能人才有哪些感受？未来，如何继续壮大高技能人才队伍？在国务院新闻办公室12月28日召开的中外记者见面会上，5位高技能人才队伍建设工作者畅谈了他们的感受和看法。

社会和企业对技术工人越来越重视，高技能人才自豪感倍增

“党的十八大以来，社会和企业对技术工人越来越重视，让我们深深感到作为一名技术工人是值得自豪的。”中国石油辽河油田欢喜岭采油厂采油作业工、高级技师赵奇峰说。

人生的舞台越来越大。赵奇峰介绍，他所在的公司建立了九级技能人才晋级通道，在初级工、中级工、高级工、技师、高级技师的基础上又增加了首席技师，给予高技能人才更大的施展才华、奉献才智的空间。

“我们商飞公司把高技能人才列为重点人才，重点选拔、重点培养、重点激励。”中国商用飞机有限责任公司人力资源部部长沈大立说。

收入越来越高。“这些年，我们的收入实实在在地提高了。”中铝集团云南冶金昆明重工车工、高级技师耿家盛说，企业和政府每年都给予高技能人才特殊生活补贴3万元。“我们可以感受到企业在真真切切地提高高技能人才的薪酬待遇，例如在一些关键岗位，比照管理序列来匹配高技能人才的工资标准。”赵奇峰说。

党的十八届五中全会将高技能人才与战略科学家、科技领军人才、企业家人才一起列为国家重点建设的4支人才队伍。“在我的身边，许多一线工人、技术人员成长为各级党代会代表，有的还获得全国劳动模范称号，这让许多人对高技能人才刮目相看。”德州恒丰纺织集团细纱挡车工、高级技师王晓菲说。

职业教育、企业培训双向发力，壮大高技能人才队伍

虽说我国技能人才队伍建设取得了长足发展，但与实际需求相比，仍有差距。如何从源头上解决技能人才来源不足、质量不高的问题？

职业教育、技工教育要做好。“近年来，我们加强了职业教育、技工教育的投入力度。目前，技工院校已成为我国就业率非常高的一种教育类型，毕业生就业率常年保持在97%以上。”人力资源社会保障部职业能力建设司司长张立新说，很多技工院校的毕业生都有六七个岗位可供挑选，且就业的对口率、稳定性、质量、薪酬都有了大幅提高。

张立新介绍，技工院校目前专业设置的主体是先进制造业、战略性新兴产业和现代服务业，不再像过去都是险、脏、累的工种。希望全社会转变观念，树立正确的择业观，将学习技能、掌握技能，走技能成才之路列为选择之一。

企业培养、培训少不了。青年学生从职业院校毕业、就业职业生涯才刚刚开启，要想成为高技能人才，离不开企业的培养。

“企业传统的培养模式是一带一、传帮带的师徒模式，我们则是利用大师工作室来培养年轻人，将年轻职工集中起来，由企业各个工种的技术带头人统一来带，采取理论与实践相结合的教学培训模式，把我们的经验通过实际示范、操作，直接传授给年轻人。”耿家盛说。

“明年，我们将在大师工作室模式的基础上更进一步，在全国各类企业全面推行企业新型学徒制，实现企业、院校、培训机构联合培养、工学交替、双师带徒的新方法。”张立新说。

张立新介绍，国家财政资金将对每个学徒每年给予4000元以上的财政补贴，同时给予企业从职工教育经费中列支培训经费的政策支持。“我们希望通过这样的政策，进一步壮大我国的高技能人才队伍。”

打通技能人才和工程技术人才职业发展通道

技能人才队伍的量做大了，质也需提升。要提高技能人才队伍的质量，离不开科学、有效的激励评价机制。

在政策层面，技能人才评价制度改革持续推进。国家已经出台多项政策，打通技能人才和工程技术人才职业发展通道，鼓励企业让在聘的高级工、技师和高级技师享受助理工程师、工程师和高级工程师的待遇，让技工院校高级工班以上毕业生享受大专和本科的学历待遇。还广泛开展职业技能等级认定制度，发挥第三方评价机构作用，为广大技能人才提供评价标准。

在企业层面，各家企业各有妙招。沈大立表示，对于技能人才的激励，首先要激发高技能人才想干事的动力，用宏伟的目标激励他们，筑就他们的“工匠魂”。再利用公司国家级高技能人才培训基地的好条件来练就他们的“工匠术”。能干事以后，还要确保能干成事。通过提出跨界培养技术、技能“双师型”人才概念，让技能工人有更高追求，提升他们的“工匠力”。

“此外，我们还广泛开展企业岗位练兵、技术比武以及职业技能竞赛活动，每年都有1000多万名企业职工和院校学生参加各级各类职业技能竞赛，特别是中国技能人才在世界技能大赛上取得的优异成绩，对激励广大技能人才发挥了很好的作用。”张立新说。

张立新表示，要综合施策，政府、社会、企业共同发力，使技能人才在我国经济社会发展和就业创业中发挥更大的作用。

愿高技能人才队伍更壮大（短评）

技工院校毕业生就业率97%，很多技工院校的毕业生都有六七个岗位可供挑选，这充分说明技能人才如今越来越受到社会及企业的青睐。

俗话说，三百六十行，行行出状元。全面发展的社会，离不开掌握全面技能的各行业、各领域人才。尤其是随着我国经济转向高质量发展，对受过高等教育的高技能人才需求更为强烈。希望全社会包括广大家长，根据孩子的自身愿望和未来职业发展的需求，选择合适的人生发展道路。在劳动光荣、技能宝贵的时代风尚中，让更多孩子收获精彩的人生。

《 人民日报 》（ 2018年12月29日 07 版）

(责编：仝宗莉、李栋)