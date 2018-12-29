首个国家级5G新媒体平台开建

本报北京12月28日电 （记者李林宝）12月28日，我国第一个基于5G技术的国家级新媒体平台在中央广播电视总台开建。当天，中央广播电视总台与中国电信、中国移动、中国联通及华为公司在北京共同签署合作建设5G新媒体平台框架协议。

根据协议，“5G媒体应用实验室”将在国内选取10个5G试点城市和相应的测试点，建立端到端的应用试验系统。全力推动5G核心技术在央视4K超高清节目传输中的技术测试和应用验证，研究制定基于5G技术进行4K超高清视频直播信号与文件传输、接收、制作技术规范等5G新媒体行业标准，引领5G新媒体技术应用。

下一步，中央广播电视总台将持续探索媒体智能化应用，以大数据、人工智能技术为5G新媒体平台建设和业务生产赋能，形成“4K+5G+AI”的战略布局，努力打造自主可控、具有强大影响力的国家级新媒体平台。

《 人民日报 》（ 2018年12月29日 10 版）

(责编：仝宗莉、李栋)