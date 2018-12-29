快递年业务量突破500亿件

本报北京12月28日电 （记者李心萍）记者从国家邮政局获悉：28日上午，一件从陕西寄往北京的快递包裹，成为2018年第五百亿件快件，这意味着我国快递年业务量突破500亿件。

“十三五”以来，我国快递业保持高速增长，每年增长100亿件。自2014年起，我国快递业务量已连续5年稳居世界第一，超过美、日、欧等发达经济体总和。

据介绍，我国快递业年支撑网络零售额已近6.9万亿元；年支撑跨境电子商务贸易额超过3500亿元；服务制造业已形成318个重点项目，带动制造业总产值约2172.94亿元；服务乡村振兴，农村地区年收投快件量达120亿件。

《 人民日报 》（ 2018年12月29日 01 版）

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