高速公路里程突破14万公里

据新华社北京12月28日电 （记者齐中熙）28日，随着龙（川）怀（集）和仁（化）博（罗）两条高速公路建成通车，为广东省新增两条出省通道，也使广东省高速公路通车里程达到了9002公里。至此，我国高速公路总里程突破14万公里。

据介绍，2018年，我国新增公路通车里程8.6万公里，其中高速公路6000公里，新建改建国省干线公路2万公里。根据明年预期目标，要完成公路水路固定资产投资1.8万亿元左右；新改建农村公路20万公里，实现具备条件的乡镇、建制村通硬化路；新增通客车建制村5000个，其中贫困地区3000个。

《 人民日报 》（ 2018年12月29日 01 版）

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