北京首都国际机场旅客年吞吐量突破一亿人次

本报北京12月28日电 （记者严冰）28日，随着中国国际航空CA932法兰克福—北京航班在北京首都国际机场平稳落地，首都机场年旅客吞吐量突破1亿人次。首都机场成为我国第一个年旅客吞吐量过亿人次的机场，也是继美国亚特兰大机场后，全球第二个年旅客吞吐量过亿人次的机场。

首都机场是我国目前唯一一个拥有3座航站楼、3条跑道、双塔台同时运行的大型国际航空枢纽。105家航空公司将这座机场与全世界65个国家和地区的296座机场相连，其中，国内（含地区）航点160个，国际航点136个。

航空运输业是经济社会发展的晴雨表，首都机场的发展是改革开放40年中国民航发展的缩影。首都机场于1958年投入使用，今年正逢机场运营60周年。1978年改革开放后，首都机场以前所未有的速度迅猛发展。机场目前使用的3座航站楼分别于1980年、1999年和2008年投入运营。1978年首都机场年旅客吞吐量仅为103万人次，2018年达到1亿人次，年均增长达12.1%。

随着首都机场年旅客吞吐量的逐年攀升，机场货邮吞吐量也由1978年的3.4万吨跃升至2018年底的超过200万吨。不仅如此，首都机场还连续9年位列世界第二繁忙机场，并在国际机场协会服务质量评比中连续10年获奖。

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