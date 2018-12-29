西藏整合资金助力脱贫攻坚

本报拉萨12月28日电 （琼达卓嘎、安丽）记者日前从西藏自治区脱贫攻坚指挥部获悉，2018年西藏财政统筹整合各项财政涉农资金143.6亿元用于全区脱贫攻坚工作，较2017年增加33.27亿元、增长30%，预计减少贫困人口18万人，减少贫困县25个，2100个贫困村居退出，贫困发生率下降到8%以下。

近年来，西藏采取产业扶贫、易地扶贫搬迁、生态扶贫等措施，确保精准扶贫，精准脱贫。数据显示，2016年以来，全区累计开工建设产业扶贫项目2344个，完成投资250.21亿元，直接带动贫困农牧民脱贫15.43万人，占全区产业脱贫任务的64.8%；截至今年9月底，已完成16.9万建档立卡贫困人口的易地搬迁，占搬迁总人口的63.5%；今年起，全区生态补偿脱贫岗位补助标准提高至每人每年3500元，并在不减少全区现有生态补偿脱贫岗位数的基础上，新增的4.66万个生态补偿脱贫岗位重点向日喀则市、昌都市、那曲市深度贫困区倾斜。

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