原标题：城市副中心将开通4条地铁

本报讯（记者 李天际）北京青年报记者从北京市重大项目办获悉，城市副中心2018年至2021年将有4条（段）轨道线路陆续开通，成为连接中心城区和城市副中心的快速通道。其中6号线将于今年底实现贯通，7号线东延和八通线南延计划2019年开通，17号线南段计划于2021年底前开通。

6号线西延除苹果园站外目前已全部完工并顺利通过验收，预计年底将实现试运营。全线贯通后，市民可以从西边的石景山区直达副中心潞城站。6号线全线贯通后，线路长达53.4公里，共计35站，其中换乘车站12个，例如金安桥站和S1线、规划中的11号线换乘，田村站与规划中的3号线换乘，苹果园站投入使用后可以和S1线、1号线换乘。此外，6号线还可以与已运营的2号线、4号线、5号线、9号线、10号线、14号线及在建的16号线等实现换乘。

7号线东延西起7号线终点焦化厂站，终点设置在环球影城站，线路全长16.6公里，设置车站9座。八通线南延北起已运营的八通线土桥站，终点为环球影城站，设置施园和环球影城两座车站，两站均可与7号线东延实现换乘。截至目前，施园站主体结构已实现封顶，为两条线路实现2019年底通车目标打下了坚实基础。

以“梦幻”为主题，并融入水墨画元素的环球影城站直接服务于环球影城主题公园，是公园客流引入及疏散的核心站点。根据客流预测，环球主题公园开园后，该站瞬时客流能达到每小时4万人次，是普通地铁站客流量的3倍，因此取消了常规的车站进出口，站厅与室外处于同一平面，乘客出站即到达环球影城公园的下沉广场。车站共设置有400多个闸机入口，能够满足短时间内大量游客的往来出行需求。

17号线北起未来科技城北区站，南至亦庄站前区南站，线路全长49.7公里，设21座车站，包括9座换乘车站，是东部地区一条纵贯南北的“地下大动脉”。21座车站中，服务于城市副中心的车站有4座，分别为亦庄站前区南站、次渠站、次渠北站和北神树站。目前，17号线已基本实现全面进场施工，其中南段（十里河—亦庄站前区南）预计可于2021年底前实现开通。

(责编：李楠桦、仝宗莉)