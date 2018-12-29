原标题：京礼高速元旦12时通车

高速公路隧道正在进行最后测试

北京青年报记者从市交通委获悉，兴延高速、延崇高速平原段将于2019年1月1日中午12点通车，届时市民可驾车从六环路直达110国道，为北京城区去往延庆城区、玉渡山风景区新增了一条高速通道。此外，兴延高速、延崇高速将为2022年冬奥会提供交通保障，形成北京西北方向第三高速通道。

将打通京北第三交通通道

昨天，据北京市交通委消息，兴延高速、延崇高速平原段将于2019年1月1日中午12点通车。按照北京市《京津冀跨省市省级高速公路命名和编号规则》的要求，兴延高速和延崇高速共同组成北京—崇礼高速公路，简称“京礼高速”。

兴延高速南起西北六环双横立交，北至延庆京藏高速营城子立交收费站以北，途经昌平和延庆两区，路线全长约42公里，双向四车道，设特大桥3座、大桥5座、隧道5座，全线桥隧比为64%。

该项目建成通车后，近期将服务于2019年延庆世园会，远期来看，与延崇高速相接，将为2022年冬奥会提供交通保障，形成北京西北方向第三高速通道，疏解西北通道京藏G6、京新G7客货运交通压力。

兴延高速建成通车，标志着7项世园会重点公路保障项目（兴延高速、延崇高速平原段及延康路、康张路、百康路、东姜路、延农路）建设收官，由建设期转入运营保障期。

为“三上三下”车道预留空间

延崇高速全长116公里左右，是2022年冬奥会延庆赛场与张家口崇礼赛场的直达高速通道。其中，北京段全长约33.2公里（平原段15.2公里、山区段18公里），起点为延庆区大浮坨村西侧，与正在施工的兴延高速相接，终点位于市界与延崇高速河北段相接处，全线双向四车道。

北青报记者在现场看到，与现在的高速路相比，新建高速路应急车道更加宽阔，宽约4米。北京市交通委工程处处长李鑫介绍，宽阔的应急车道也为未来拓宽为“三上三下”车道预留空间。此外，高速路上还设置了多处停车港湾，即便改造为“三上三下”车道，市民也有空间临时停车。

延崇高速主线收费站在延崇高速河北段进行统一设置，北京界内不设置主线收费站。延崇高速平原段开通后，市民可从六环路直达110国道，为北京城区去往延庆城区、玉渡山风景区提供了一条新的高速通道。

最长隧道试点使用“唤醒”技术

值得一提的是，本次兴延高速、延崇高速通车，也标志着全市最长公路隧道石峡隧道建成。石峡隧道全长5.8公里，双向四车道。

该隧道试点使用全市首个隧道内新型“唤醒”技术。市交通委工程处处长李鑫解释，在石峡隧道中部约三公里处，通过隧道拱顶200米光环境状态的改变，可消除驾驶员疲劳感。

文/本报记者 刘珜 摄影/本报记者 黄亮

(责编：李楠桦、仝宗莉)