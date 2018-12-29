原标题：国办：抓紧研究进一步降低企业税负的具体方案

中国政府网11月8日消息，国务院办公厅发布关于聚焦企业关切进一步推动优化营商环境政策落实的通知。通知明确，要进一步减少社会资本市场准入限制，2018年底前修订并全面实施新版市场准入负面清单。推动缓解中小微企业融资难融资贵问题，抓紧研究提出进一步降低企业税负的具体方案。抓紧制定出台降低社保费率的具体实施办法。

通知指出，我国营商环境仍存在一些短板和突出问题，企业负担仍需降低，小微企业融资难融资贵仍待缓解，投资和贸易便利化水平仍有待进一步提升。亟须围绕破解企业投资生产经营中的“堵点”“痛点”，加快打造市场化、法治化、国际化营商环境，增强企业发展信心和竞争力。

通知要求，进一步减少社会资本市场准入限制。2018年底前修订并全面实施新版市场准入负面清单，推动“非禁即入”普遍落实。尽快在民航、铁路、公路、油气、电信等领域，落实一批高质量的项目吸引社会资本参与。消除在招投标过程中对不同所有制企业设置的各类不合理限制和壁垒。

此外，在缓解中小微企业融资难融资贵方面，银保监会要抓紧制定出台鼓励银行业金融机构对民营企业加大信贷支持力度，建立金融机构绩效考核与小微信贷投放挂钩的激励机制。通知还要求，规范降低涉企保证金和社保费率，减轻企业负担。抓紧研究提出进一步降低企业税负的具体方案。抓紧制定出台降低社保费率的具体实施办法。

在推动外商投资和贸易便利化方面，通知要求，2019年3月底前，全面清理取消在外商投资准入负面清单以外领域针对外资设置的准入限制，实现市场准入内外资标准一致。此外，要抓紧制定公布口岸收费目录清单。2018年底前整体通关时间比2017年压减1/3，到2021年压减1/2。要抓紧制定出台完善出口退税政策的操作文件，提高部分商品出口退税率，推动实体经济降成本、保持外贸稳定增长。

“优化投资营商环境应从市场化、法治化、国际化三方面入手，建立统一开放、竞争有序的市场体系和秩序。”盘古智库高级研究员吴琦对《经济参考报》记者表示，市场化是根本方向，放宽准入限制是关键；赋予国资、外资、民资公平竞争的机会和权利；参照世界银行营商环境评价体系，对标国际一流营商环境，提升国际竞争力和对外资的吸引力。

吴琦认为，在破解融资难题方面，要在资本充足率、不良贷款率、合意信贷规模和流行性方面给予一定政策优惠，引导商业银行加大信贷投放，重点扶持民营企业和小微企业；通过担保增信、风险补偿等方式支持民营企业发债融资，推动保险资金、公募理财产品等投资优质上市公司，优化企业融资结构。

“还要为企业经营创造良好的技术创新和市场营商环境。加大科技研发和教育投入，降低企业税费负担；加强产权保护，推动企业加强技术创新。同时，进一步推进放管服改革，通过放宽准入限制、提高政务效率、优化企业服务，强化企业主体地位。”吴琦说。

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