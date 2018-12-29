我国打响农业农村污染治理攻坚战

8日，记者从生态环境部了解到，日前生态环境部联合农业农村部印发《农业农村污染治理攻坚战行动计划》，要求按照实施乡村振兴战略的总要求，强化污染治理、循环利用和生态保护，深入推进农村人居环境整治和农业投入品减量化、产业模式生态化等，深化体制机制改革，发挥好政府和市场作用，补齐农业农村生态环境保护突出短板。
行动计划提出，通过三年攻坚，乡村绿色发展加快推进，农业农村污染治理工作体制机制基本形成，农业农村环境监管明显加强。行动计划提出了五方面主要任务。包括加强农村饮用水水源保护、加快推进农村生活垃圾污水治理、着力解决养殖业污染、有效防控种植业污染、提升农业农村环境监管能力。
相关负责人指出，开展农业农村污染治理要坚持因地制宜、实事求是。“各地要根据环境质量、自然条件、经济水平和农民期盼，科学确定本地区整治目标任务，集中力量解决突出环境问题。坚持从实际出发，采用适用的治理技术，注重实效，不搞一刀切，不搞形式主义”。
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