地方支持民企“高含金量”政策正在酝酿

11月8日，以“坚持改革开放 坚定发展信心”为主题的首届全国工商联主席高端峰会在济南举行。记者在会上获悉，地方支持民企政策密集落地，山东等地还在酝酿更多“高含金量”政策，民营企业家信心正在增强。与此同时，近期释放的政策信号表明，未来将引导更多企业加快产业升级，不少民企亦表示，在相关政策支持下将加快创新转型步伐。
继11月1日中央召开民营企业座谈会后，各部委密集发声，北京、上海、广东等地陆续部署和出台了新一轮支持民营经济的政策和措施。不少地方还在酝酿更多“高含金量”政策。比如，山东省委书记刘家义就透露，山东省正在制定支持民营企业高质量发展的若干意见，集中出台一批操作性强、含金量高的政策措施。
值得注意的是，央地密集发力并非“大水漫灌”。业内人士表示，近期出台的各项政策正引导民企通过跨领域优化发展战略、加强科技创新、优化公司管理等方式推动转型升级。
例如在支持民企创新创业方面，财政部、税务总局等四部门6日联合发文明确，未来三年将对国家级、省级科技企业孵化器、大学科技园和国家备案众创空间自用以及无偿或通过出租等方式提供给在孵对象使用的房产、土地，免征房产税和城镇土地使用税；对其向在孵对象提供孵化服务取得的收入免征增值税。北京出台的措施也提出相应的激励引导政策。
吉利控股集团董事长李书福表示，新旧动能转换依然带来巨大商机。“近几个月来，中国汽车销售有所下滑，但吉利汽车还是有所增长。为什么呢？还是靠转型升级，还是靠高质量发展。”
汉能移动能源控股集团董事局主席李河君介绍，汉能8年来通过全球技术整合和自主创新，先后投入了100亿美元，汉能薄膜发电技术已达到国际领先水平。
新希望集团董事长刘永好表示，新希望集团将进一步加大创新和科技投入，力争未来五年在销售、盈利、税收等方面保持较快增长。同时，还将聚焦农业食品领域、消费升级产业，力争孵化出一个国内领先的冷链物流控股平台。
全国政协副主席、全国工商联主席高云龙在会上指出，当前民营企业在新技术革命、转型升级方面仍有很大机遇。“我在浙江、江苏、山东、吉林等多个地方调研时发现，原来几千人的工厂现在只需要几十人，基本实现无人车间，但是企业产值也能够达到几亿几十亿。希望民营企业家加大科技投入，引进人才，在科技领域走在世界前端。”他表示。
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