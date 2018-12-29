日本11月失业率环比上升

新华社东京12月28日电（记者钱铮）日本总务省28日发布的劳动力调查报告显示，因自发离职追求更好待遇的人数增加，日本11月经季节调整后的完全失业率比前一个月上升0.1个百分点至2.5%。
数据还显示，与去年同期相比，当月就业人数达6709万，同比增加157万，连续71个月增长；完全失业人数168万，同比减少10万，连续102个月减少。
根据这份报告，11月女性就业人数达2967万人，逼近3000万大关，女性占就业人数比例达44.2%。
厚生劳动省当天发布了11月一般职业介绍状况。数据显示，11月经季节调整后的有效求人倍率为1.63倍，环比上升0.01点。其中，正式职工有效求人倍率为1.13倍，与前一个月持平。
有效求人倍率指劳动力市场需求人数与求职人数之比。当这一数值超过1，就表明劳动力出现供不应求。今年5月以来，这项数据一直维持在1.60倍以上，处于40多年来的高水平，显示日本劳动力短缺形势十分严峻。
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