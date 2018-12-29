原标题：锐财经·2019：让微观主体增强内生动力

让微观主体增强内生动力（锐财经·2019，中国经济怎么干⑥）

近日召开的中央经济工作会议强调，要以增强微观主体活力为重点，推动相关改革走深走实。专家表示，增强微观主体活力关键是要增强企业发展的内生动力，打造有利于创新创业、有利于释放活力的营商环境，让企业实现良性发展。

微观主体是“造血细胞”

国家市场监督管理总局质量发展局局长黄国梁对本报记者分析，当前企业特别是中小微企业在生产经营中普遍面临着市场压力大、经营成本高、创新能力不足、融资难度大等问题，致使企业自我“造血”功能减弱，成为影响微观主体活力、实现高质量发展的主要瓶颈。

微观主体的活力不足，具体来看囿于以下几个方面的影响。

从大环境上看，中美贸易摩擦造成了国际经济环境变化，对一些外向型的出口企业造成较大影响；一些金融机构对民营企业、小微企业惜贷不敢贷，造成企业资金困难。

从企业内部看，部分企业经营比较粗放，有许多还采用传统家族式的治理模式，没有建立起符合现代经济要求的、完善的法人治理结构，经营成本高、管理水平差。还有一些企业转型升级不力，仍然热衷于铺摊子、上规模，在环保、质量、安全、信用等方面存在不规范的问题。

“看到问题的同时，我们要看到激发市场主体活力的有利条件。比如，我们国家有近14亿人口，有4亿左右中等收入群体，市场规模位居世界前列，孕育着大量消费升级需求，这对于企业发展是巨大的机遇。”黄国梁说。

推动改革走深走实

增强微观主体活力，关键靠改革。中央经济工作会议对国资国企改革和支持民营企业发展均做出了具体部署。

国资国企改革方面，中央经济工作会议指出，坚持政企分开、政资分开和公平竞争原则，做强做优做大国有资本，加快实现从管企业向管资本转变，改组成立一批国有资本投资公司，组建一批国有资本运营公司，积极推进混合所有制改革。专家认为，国资国企改革走深走实，将有利于增强国有企业的市场竞争力，促进公平竞争，提高资源配置效率。而积极推进混改，正是激发微观主体活力、培育具有全球竞争力的世界一流企业的重要路径。

国家发改委经济体制综合改革司司长徐善长说，改革开放40年来，我国民营经济不断成长壮大，在一些新兴行业和关键领域中已处于主要地位。国有企业也取得了巨大成就，但存在管理链条长、激励机制不足等问题。发展混合所有制经济能实现民营企业和国有企业优势互补。

支持民营企业发展方面，中央经济工作会议指出，营造法治化制度环境，保护民营企业家人身安全和财产安全。徐善长认为，下一步重点是落实好已出台的政策措施，尤其是落实好市场准入负面清单和公平竞争审查制度两项政策；同时落实法律制度保障，比如落实产权制度，让民营企业对未来有信心、有预期。多位经济领域的专家指出，国家针对民营企业的健康发展，出台了一系列力度大、针对性强的政策措施，好政策关键是要落实好，别走样，才能增强民营企业的信心，使其大胆创新发展。

营造良好的市场环境

“中央经济工作会议中多次提到微观主体活力，充分体现了党中央对微观主体的看重和对经济发展客观规律的深刻把握。”黄国梁表示，当前激发微观主体活力，要紧紧抓住推进供给侧结构性改革这一主线，努力改善市场环境，增加优质供给，满足最终需求，形成国内市场和生产主体、金融和实体经济良性循环。

如何破除影响微观主体活力的障碍？

——切实把降税减负落到实处。降税减负是此次中央经济工作会议送给企业的一份“大礼包”。要加大降税力度，对小微企业、科技型初创企业实施普惠性税收免除，让企业轻装上阵、健康成长。

——加大对微观主体金融支持力度。黄国梁表示，过去很多地方将金融资本大量投向房地产、投向虚拟经济领域，一定程度上造成了经济结构失调，挤压了中小微企业的发展空间。下一步，要鼓励银行贷款、金融投资向实体经济和小微企业倾斜，提高金融体系服务实体经济和服务微观主体的能力，做到精准滴灌到位。

——完善公平竞争的市场秩序。要在市场准入、审批许可、经营运行、招投标等方面，建立更加公平开放透明的市场规则，为微观主体参与市场竞争创造有利条件。

多位专家强调，最大限度激发微观主体活力，说到底是要让市场在资源配置中起决定性作用。“要切实转变政府职能，大幅减少政府对资源的直接配置，强化事中事后监管，凡是市场能自主调节的就让市场来调节，凡是企业能干的就让企业干”——把这一理念真正落到实处，企业的积极性、创造性方能有效调动起来。

孔德晨

孔德晨

(责编：李楠桦、李栋)