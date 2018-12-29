原标题：快看！2019年这些新规将落地，你的工资还能涨！

中新经纬客户端12月29日电 (熊思怡)2018年即将结束，年初许下的加薪小心愿你实现了吗？2019年你又定下了多少的加薪目标呢？也许你可以把目标定的高一点，2019年国家也来帮你涨工资啦！

目前，国家统计局尚未公布2018年全年的居民人均可支配工资性收入。根据已有数据，2018年前3季度，居民人均可支配工资性收入累计值为11984元，较去年同期增加965元。据此估算，今年全年你的加薪金额将高出去年一大截。

起征点提高

让你省不少

2018年10月1日，我国进入个税改革过渡期——减除费用标准按5000元/月执行，并执行新的税率表。根据国家税务总局提供的数据，个税改革后，有6000多万纳税人不用再缴纳个税。

财政部的数据也证实了这一点：2018年1-10月，财政部累计录得个人所得税收入12287亿元，其中10月份个人所得税增幅比上月回落13.8个百分点。根据财政部公示数据推算，2018年11月，财政部单月录得个人所得税收入700亿元，较2017年同期减少了146亿元。

具体到个人，个税改革过渡期即2018年第4季度，扣除险金等项目后月薪8000元及以下的纳税人减税比例在70%以上，扣除险金等项目后月薪2万元以下的纳税人减税比例普遍在50%以上。

从这个角度看，个税改革让居民省了不少税费，也算是国家为你我变相加薪了！同时由于税收的强制性特征——我国公民均有依法纳税的义务，个税改革带来的“加薪”也因此具有普惠性质。

中国劳动学会副会长苏海南在接受中新经纬客户端采访时表示，居民收入增长建立在经济增长基础上，在经济增长放缓以及中美贸易摩擦冲击的背景下，2018年居民工资增长幅度或许达不到社会预期，但仍将取得比较好的成绩。

不管怎样，2018年的工资已成定局，不如看看2019年你的工资或福利待遇还能涨多少？

个税专项附加扣除落地

又一次普惠“加薪”

上周六(12月22日)，国务院印发《个人所得税专项附加扣除暂行办法》，子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金、赡养老人六项支出将首次作为专项附加扣除，该办法将自2019年1月1日实施。

举个简单的例子：小红，独生子女，一个孩子正在上小学，父母年满60岁，北京无购置房、租房居住，自己正在攻读在职研究生。

按照新的起征点和个税专项附加扣除，在不考虑“三险一金”的情况下，月薪10000元的小红每月应纳税所得额仅为：

10000-5000-(1000+400+1500+2000)=100元

按3%的税率，小红应纳税额仅为3元，几乎不需缴税；而个税改革前，小红的应纳税额为745元；个税改革过渡期(即2018年第四季度)为290元。

关于个税，还有另外一个小变化，即工资薪金、劳务报酬、稿酬和特许权使用费四项劳动性所得将自2019年1月1日起，首次实行综合征税。

众所周知，个税改革前按劳动报酬征税所交税费远高于按工资薪金交税，实施综合征税后，临时工将享有同合同工一样的税率水平，下班后打零工赚外快你也能赚的更多！

社保改革：全额征收

正抓紧研究降低社保费率

将自2019年1月1日实施的新规可不止这一条，还有一条社保新规也将于2019年1月1日正式落地，即社保改由税务部门征收。据《深化党和国家机构改革方案》，征管机制的改革意在提高社保征缴力度，不给员工上社保、不全额上社保的情况将被最大程度遏制。

对个人来说，全额上社保后医保返钱及退休后的退休金会更高，但就眼下看，每月实际到手工资会缩水。

对此，苏海南指出社保改革会使原先的“两系统征缴”模式变为单一由税务全责征收模式，这一方面可以避免机构的重复设置，另一方面也可有效提高政府的应收、净收。此条政策绝对不是以“降低居民实际到手工资”为出发点。

“两系统征缴”体制确立于1999年，具体流程可以概括为：参保企业到社保经办机构登记，每月如实申报保费数额，社保经办机构进行审核，税务机关或社保经办机构征缴入库。

此外，今年9月的国务院常务会议还提出要“抓紧研究适当降低社保费率”，并在11月的国务院常务会议上决定，对用人单位和职工失业保险缴纳比例总和从3%阶段性降至1%的现行政策，明年4月底到期后继续延续实施。

那么，社保费率下调会使待遇降低吗？当然不会，因为当前“五险”基金征收与待遇发放两者并不直接挂钩。社保待遇发放高低，主要取决于国家和各地已制定的待遇计发或报销管理办法，除部分基础养老金待遇外，其他社保待遇与缴费费率高低并不直接相关。

改革国有企业工资决定机制

事业单位：两年一次调资窗口期

今年5月，国务院下发的《关于改革国有企业工资决定机制的意见》(后文简称《意见》)。

《意见》提到，将“以增强国有企业活力、提升国有企业效率为中心，建立健全与劳动力市场基本适应、与国有企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制”。

梳理发现，陕西、福建、辽宁、江西、广西等多省份都已于2018年出台《国企工资决定机制改革实施意见》或相关文件。随着其他省份的逐步跟上，2019年国企工作将不复是“金饭碗”，国企员工也将逐步同非国企员工一样，能者多得、多劳多得。

《意见》中提出的“统筹处理好不同行业、不同企业和企业内部不同职工之间的工资分配关系，调节过高收入”正逐步成为现实。

另外，2018年也正好是两年一次的事业单位调资窗口期，但目前尚未有官方文件出台。苏海南接受中新经纬客户端采访时透露，2018年，国家确有针对公立医院、高校等事业单位工资制度改革进行探索研究。

毋庸置疑，未来的政策环境将越来越好，但外因再好也要通过内因起作用，想要提薪升职走上人生巅峰，小伙伴们2019年也要多多努力呀！(中新经纬APP)

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(责编：李楠桦、李栋)