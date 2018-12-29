原标题："中国主权养老基金"？财政部官员：支持设立并续扩规模

新华网北京12月28日电（何凡）“中国社会科学院社会保障论坛暨《中国养老金发展报告2018》发布会”今日在京举行。财政部社会保障司司长符金陵在此间表示，主权养老基金对养老保险制度建设具有重要意义。2017年全国社会保障基金累计年化投资收益率达8.44%，包含委托管理资产在内的总资产规模达2.2万亿元。我国已初步建立起应对人口老龄化、具有一定规模水平的战略性储备基金。

符金陵表示，党和政府历来重视退休人员的养老保障权益，主要从两方面建立起对养老保障权益保障制度平台：一是支持建立主权养老基金。截至今年，中央财政对全国社会保障基金累计拨款9149亿元。二是支持养老保险制度建设。中央财政从1998年开始对企业职工基本养老保险制度给予大力支持。目前仅中央财政安排给企业职工的养老保险补助资金达到5000多亿元。

“从国际经验看，通过多种形式建立的主权养老基金，是一些国家为应对人口老龄化挑战和促进养老保险制度可持续发展所采取的重要措施。”符金陵说，据有关协会数据显示，到2017年年底，全球主权基金规模达13.1万亿美元，其中主权财富基金7.8万亿美元，主权养老基金5.3万亿美元。在全球300家养老基金中，主权养老基金有25家，总资产规模占比达30%左右，且其规模普遍较大。这是全世界养老保险制度的重要战略支点，也是在国际资本市场上发挥关键作用的机构投资者。

他表示，通过建立主权养老基金，能为社会保障事业发展所需的资金进行必要的战略储备：一方面可避免养老保险等社会保险费率水平在人口老龄化高峰时期过快上涨，均衡代际之间的养老保险费用的负担，体现制度的公平性；另一方面可有效弥补人口老龄化高峰时期养老基金收不抵支所产生的缺口，来确保退休人员养老金及时发放，增强制度的可持续性。

符金陵说，2000年8月，党中央、国务院正式决定建立全国社会保障基金，作为战略储备基金，专门用于人口老龄化高峰时期的养老保险等社会保障支出的补充、调剂，标志着我国主权养老基金的正式诞生。为进一步增加应对人口老龄化高峰时期的社保资金储备，扩大全国社会保障基金的规模，根据党中央、国务院的要求，财政部会同相关部门起草并报国务院印发《划转部分国有资本充实社会保障基金实施方案（国发〔2017〕49号文）》。该方案明确划转中央和地方国有及国有控股大中型企业、金融机构的部分国有资本充实社保基金，划转比例统一为企业国有股权的10%。“这项工作正在积极稳妥地推进。”

“2017年全国社会保障基金的规模占GDP的比重为2.2%。各国国情和养老保险制度都存在较大差异，到底主权养老基金的规模应是多大？目前看没有一个确切标准。”符金陵表示，“但有一点必须承认，就是我国人口老龄化快速推进，从均衡代际负担、强化制度可持续性的角度看，进一步壮大主权养老基金规模，增强其发挥战略储备基金能力是非常必要的，也是毋庸置疑的。”

谈到下一步考虑，符金陵分析称，要立足全局和长远，继续扩大全国社会保障战略储备的基金，也就是今后中央财政将继续通过预算安排，划转部分国有资本，拨付彩票公益金等多种方式，对全国社会保障基金给予大力支持，壮大基金规模。“实际上是要发挥政府的作用，及时做大主权养老基金的规模。这样不仅是应对人口老龄化的客观需要，也是化解未来养老金支付风险的重要举措。”

此外，要完善基金投资的政策，更好促进基金保值增值；借鉴国际经验，要统筹研究两项基金的定位和作用；立足长期可持续发展，进一步深化养老保险制度的改革。

新发布的《中国养老金发展报告2018》称，全国社保这一主权养老基金的权益是18302亿元，目前基金有一半多的资产来自投资收益。这对养老保险来说是个雄厚的物质基础。而目前是建立“外汇型”主权养老基金的最佳时机。全国政协委员、中国社科院世界社保研究中心主任郑秉文认为，适时建立起“外汇型”主权养老基金，一举多得。不仅可用于未来老龄化高峰的补充，弥补养老保障体系的短板，迅速提高养老基金储备总额，且有利于外汇储备的投资机制多元化，并能实现“还汇于民”。

(责编：仝宗莉、李栋)