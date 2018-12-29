原标题：汽油、柴油价格“五连降”

新华社北京12月28日电（记者 安蓓）连续四次下调后，国内汽油、柴油价格再次下调。国家发展改革委28日发布消息，按照现行成品油价格形成机制，自2018年12月28日24时起，国内汽油、柴油价格每吨分别降低370元和355元。

本次调价折合汽油和柴油价格每升下调3角左右。国家发展改革委有关负责人说，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12358价格监管平台举报价格违法行为。

这位负责人表示，正密切跟踪成品油价格形成机制运行情况，结合国内外石油市场形势变化，进一步予以研究完善。

因市场对全球经济增长悲观预期加剧、原油供应出现过剩迹象、美国股市多个交易日大幅下跌，本轮成品油调价周期内，国际市场原油价格大幅下降。国家发改委价格监测中心预计，2019年在全球经济复苏势头放缓、原油需求增速减弱而供应增加的背景下，全球原油供需关系将略显宽松，国际油价走势总体偏弱，但不稳定不确定因素增多，国际油价波动或将加剧。

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