原标题：中金所宣布开展国债期货期转现交易 2019年1月2日起实施

新华网北京12月28日 记者从中金所获悉，经中国证监会批准，国债期货期转现交易将于2019年1月17日正式开展。2018年12月28日，中金所发布修订后的《中国金融期货交易所交易规则》（以下简称《交易规则》）、《中国金融期货交易所交易细则》（以下简称《交易细则》）等相关规则，并新发布了《中国金融期货交易所国债期货合约期转现交易细则》（以下简称《期转现交易细则》）。上述规则将于2019年1月2日起正式实施，同时，中金所开始接受国债期货期转现交易的会员备案和机构备案。

本次规则修订涉及《交易规则》、《交易细则》等规则，其中，《交易规则》中明确了“交易所可以采用期转现交易方式”；《交易细则》新增“期转现交易”一章，对期转现交易的定义、总体流程、会员管理、违规违约行为的认定及处理等进行了规定；新增的《期转现交易细则》详细规定了参与国债期货期转现交易的客户资格条件及备案要求、现货端范围和交易具体操作流程等内容。

期转现交易是指交易双方协商一致，同时买入（卖出）交易所期货合约和卖出（买入）交易所规定的有价证券或者其他相关合约的交易行为。期转现交易作为集中交易方式的补充，期、现货同时成交，锁定基差，将更好地满足投资者精细化的风险管理需求。同时，国债期货期转现交易丰富了交易机制，降低交易策略执行成本，满足投资者协商议价、灵活交易等多样化需求，将助力国债期货市场的健康发展。

中金所相关负责人表示，下一步将督促各会员单位认真做好国债期货期转现交易上线的各项准备工作，严格控制市场风险，确保国债期货期转现交易的顺利启动和平稳运行。

(责编：仝宗莉、李栋)