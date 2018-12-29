中金所发布做市商管理办法

新华网北京12月28日电 记者从中金所获悉，为进一步提升市场流动性，促进金融期货市场功能发挥，2018年12月28日，中国金融期货交易所（以下简称中金所）发布《中国金融期货交易所做市商管理办法》（以下简称《办法》）。新发布的《办法》将于2018年12月28日起正式实施。
做市商制度的推出是场内衍生品市场一项重要的基础性制度安排，也是提高市场流动性和运行效率的重要举措。上述《办法》对做市商资格条件、做市交易、权利义务和监督管理等方面作出明确规定，为在相关金融期货品种引入做市商夯实了制度基础。
中金所相关负责人介绍，《办法》的推出，旨在提升市场流动性、防范价格瞬时大幅波动、促进相关品种合理定价，有助于金融期货市场的功能发挥和健康稳定发展。《办法》制定过程中，中金所深入研究境内外交易所做市商管理制度，广泛开展市场调研。下一步，中金所将在中国证监会的统一领导和部署下，适时在有关品种上引入做市商，并监督做市商合法合规开展业务，保障金融期货市场平稳运行。
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