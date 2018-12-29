原标题：证监会对天成控股等2宗信息披露违法案件进行处罚

新华网北京12月28日电 周五证监会例行发布会上发言人常德鹏介绍，近日，证监会依法对天成控股信息披露违法违规案作出处罚，对天成控股给予警告，并处以40万元罚款，对直接负责的主管人员王国生、马滨岚给予警告，并分别处以10万元罚款，对其他直接责任人员周联俊等3人给予警告，并分别处以3万元罚款；依法对ST仰帆（原名为*ST国药）信息披露违法违规案作出处罚，责令ST仰帆改正，给予警告，并处以60万元罚款，对直接负责的主管人员钱汉新等5人给予警告，并分别处以30万元罚款，对其他直接责任人员朱忠良等12人给予警告，并分别处以10万元罚款。

常德鹏表示，上述案件中，天成控股在相关资产置换事项的收益确认条件尚不具备的情形下，提前确认了资产置换收益，使其发布的2016年度业绩扭亏为盈公告与实际情况严重不符，存在虚假记载；ST仰帆在2012年和2013年年度报告中，将其子公司不应当确认的钢材销售收入纳入其营业收入，导致相关年度报告披露的营业收入存在虚假记载。

常德鹏强调，信息披露制度是资本市场健康发展的制度基石，是维护投资者知情权的重要保障，是推进有效监管的必要抓手，证监会将一如既往地强化监管执法，对各类信息披露违法行为依法查处，进一步夯实资本市场健康发展基础，保障广大中小投资者合法权益。

(责编：仝宗莉、李栋)