原标题：证监会：“限乘限飞”以来有37人缴纳罚没款近1.5亿元

新华网北京12月28日电 周五证监会例行发布会上发言人常德鹏介绍，2018年，证监会扎实落实党中央、国务院关于社会信用体系建设的部署安排，继续深化依法全面从严监管，积极探索失信联合惩戒新型机制与渠道。针对社会反响强烈的逾期不履行公开承诺、逾期不履行证券期货行政罚没款行为，证监会会同铁路总公司和民航局，对相关当事人、责任人采取为期一年的限制乘坐火车高级别席位、民用航空器措施（简称“限乘限飞”），有效促进了监管公信力、执法威慑力与市场诚信度的提升。

自2018年6月起，根据《关于在一定期限内适当限制特定严重失信人乘坐火车 推动社会信用体系建设的意见》《关于在一定期限内适当限制特定严重失信人乘坐民用航空器 推动社会信用体系建设的意见》以及《关于在一定期限内适当限制特定严重失信人乘坐火车和民用航空器实施细则》的相关规定，证监会向铁路总公司、民航局报送证券期货市场特定严重失信人95人，分7批在“信用中国”网站进行公示。其中，有上市公司并购重组相关方逾期未履行重组业绩承诺补偿，有上市公司大股东逾期未履行偿还关联方借款的公开承诺，还有上市公司实际控制人逾期未履行提供无息借款的公开承诺。多名证券期货行政违法当事人因逾期不履行行政罚没款缴纳义务，被列入“限乘限飞”名单。

“限乘限飞”实施半年来，有37名证券期货行政违法当事人缴纳罚没款近1.5亿元、依法承担违法后果后，从“限乘限飞”名单移除。另有7名当事人在公示期提出异议，经核实有效后，第一时间移除公示，未予启动限制措施。逾期未履行公开承诺的上市公司相关责任主体被公示惩戒，引导上市公司及其控股股东、实际控制人、法定代表人、主要负责人、重组交易方等主体严肃承诺、诚信守诺。半年来，相关当事人及时履行法定或约定义务的意识明显提升。

常德鹏强调，下一步，证监会将密切关注各类群众反映强烈、市场影响恶劣、严重破坏资本市场诚信环境的违法失信行为，针对特定严重失信人提升信用惩戒的针对性与有效性，持续依法惩戒资本市场“老赖”，大力夯实资本市场长期稳定健康发展的诚信根基。

(责编：仝宗莉、李栋)