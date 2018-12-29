原标题：《2019年关税调整方案》抗癌药等药品进口原料零关税

《2019年关税调整方案》出炉

治疗癌症等药品进口原料实施零关税

□ 本报记者 蔡岩红

经国务院批准,《2019年进出口暂定税率等调整方案》(下称《方案》)自2019年1月1日起实施。据海关总署关税司负责人12月28日介绍,《方案》对进口最惠国税率、关税配额税率、协定税率、特惠税率、出口关税税率等进行了调整。

根据《方案》,自2019年1月1日起对706项商品实施进口暂定税率,包括新增对花生粕、棉子粕、葵花子粕等10个税目的杂粕实施零关税；对国内生产治疗癌症、罕见病、糖尿病、乙肝、急性白血病等药品亟需进口的重要原料实施零关税,涉及31个税目项下63个品种。

据介绍,根据2018年进口数据预测,预计2019年减征关税7.9亿元。“以某企业治疗胃癌、结直肠癌的卡培他滨片为例,其原料药卡培他滨关税税率由6.5%下调到0,预计2019年关税成本可节约4200多万元,为药品价格调整留下空间。”海关总署关税司负责人举例说。此外,对国内产出较少且进口税率相对较高的国外特色毛皮适当降税；将铼酸盐暂定税率的适用范围扩大为铼酸盐及高铼酸盐；取消冶炼钢铁产生的锰渣、供拆卸的废船、废铜电机、废铝电线电缆的进口暂定税率；根据国内供需关系,取消氯化亚砜、新能源汽车用锂离子蓄电池单体的暂定税率。

根据信息技术产品降税协议安排,自2019年7月1日起,对298项信息技术产品实施第四步降税,取消14项产品进口暂定税率,同时缩小1项产品进口暂定税率适用范围。

在关税配额税率方面,继续对小麦等8类商品实施关税配额管理,税率不变。其中,对尿素、复合肥、磷酸氢铵3种化肥的关税配额税率继续实施1%的进口暂定税率。适当降低棉花配额外暂定税率,稳定和提升棉纺行业竞争力。

为支持“一带一路”和自由贸易区建设,营造有利于经济长期健康稳定发展的外部条件,根据我国与有关国家或地区签署并生效的贸易协定或关税优惠安排,2019年将对16个协定、23个国家或地区实施协定税率。除此前5个已报经国务院批准的协定税率降税方案继续实施外,自2019年1月1日起,对我国与新西兰、秘鲁、哥斯达黎加、瑞士、冰岛、韩国、澳大利亚、格鲁吉亚以及亚太贸易协定国家的9个协定税率进一步降低。根据《〈内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排〉货物贸易协议》和《〈内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排〉货物贸易协议》(以下简称《协议》),自《协议》实施之日起,除内地在有关国际协议中作出特殊承诺的产品外,对原产于香港、澳门的产品全面实施零关税。具体实施中,当最惠国税率低于或等于协定税率时,按相关协定的规定执行。

在特惠税率方面,2019年特惠税率调整只涉及亚太贸易协定项下的孟加拉和老挝两国,税率水平按协定规定随着最惠国税率降低进行相应调整。

(责编：李楠桦、李栋)