资本市场失信人被“限乘限飞”显成效

12月28日，证监会新闻发言人常德鹏通报了2018年证券期货市场特定严重失信人“限乘限飞”工作情况，今年6月份以来，证监会向铁路总公司、民航局报送证券期货市场特定严重失信人95人，有37名证券期货行政违法当事人缴纳罚没款近1.5亿元。
2018年，证监会会同铁路总公司和民航局，对相关当事人、责任人采取为期一年的限制乘坐火车高级别席位、民用航空器措施（简称“限乘限飞”），有效促进了监管公信力、执法威慑力与市场诚信度的提升。
自2018年6月份起，证监会向铁路总公司、民航局报送证券期货市场特定严重失信人95人，分7批在“信用中国”网站进行公示。其中，有上市公司并购重组相关方逾期未履行重组业绩承诺补偿，有上市公司大股东逾期未履行偿还关联方借款的公开承诺，还有上市公司实际控制人逾期未履行提供无息借款的公开承诺。多名证券期货行政违法当事人因逾期不履行行政罚没款缴纳义务，被列入“限乘限飞”名单。
“限乘限飞”实施半年来，有37名证券期货行政违法当事人缴纳罚没款近1.5亿元、依法承担违法后果后，从“限乘限飞”名单移除。另有7名当事人在公示期提出异议，经核实有效后，第一时间移除公示，未予启动限制措施。逾期未履行公开承诺的上市公司相关责任主体被公示惩戒，引导上市公司及其控股股东、实际控制人、法定代表人、主要负责人、重组交易方等主体严肃承诺、诚信守诺。半年来，相关当事人及时履行法定或约定义务的意识明显提升。（本报记者 左永刚）
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