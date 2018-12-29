西安：2019年起新建住宅推行全装修成品交房

新华社西安12月28日电（记者张斌）西安市28日下发意见，要求自2019年1月1日起，在全市行政区域内新建住宅推行全装修成品交房，实现住宅装修与土建安装一体化设计，促进个性化装修和产业化装修相统一。
《西安市推进新建住宅全装修工作实施意见》指出，为全面提升西安市住宅建设品质，积极推广标准化、集成化、模块化的装修模式，减少资源消耗和二次装修污染，2019年1月1日起，在西安市行政区域内新出让或划拨土地上，除拆迁安置房以外的住宅建设项目实行全装修。蓝田县、周至县根据实际确定实施全装修的新建住宅项目范围，但全装修施行比例不低于新建设住宅总面积的50%，此后逐年递增，2021年后达到100%全装修建设。
意见要求，自2019年1月1日起，相关部门在住宅项目规划条件书、建设用地规划许可、建设工程规划许可等行政许可中应注明为全装修，并加强事中事后监管。
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