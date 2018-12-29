原标题：中金所：国债期货期转现交易将于明年1月17日上线

新华社上海12月28日电（记者陈云富、潘清）中国金融期货交易所28日消息：经批准，国债期货期转现交易将于2019年1月17日正式开展，交易所将在2019年1月2日起接受国债期货期转现交易的会员备案和机构备案。

据介绍，期转现交易是指交易双方协商一致，同时买入（卖出）交易所期货合约和卖出（买入）交易所规定的有价证券或其他相关合约的交易行为。期转现交易作为集中交易方式的补充，期、现货同时成交，将更好地满足投资者精细化的风险管理需求，同时丰富交易机制，降低交易成本，助力国债期货市场的健康发展。

为此，交易所新修订了交易规则、细则等相关规则，明确了交易所可以采用期转现的交易方式，同时对相应的资格条件、备案要求及操作流程进行了详细的规定。

中金所相关负责人表示，下一步将督促各会员单位认真做好国债期货期转现交易上线的各项准备工作，严格控制市场风险，确保国债期货期转现交易的顺利启动和平稳运行。

(责编：仝宗莉、李栋)